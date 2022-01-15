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雲林口湖獲全國金牌農村銅牌 獎金分享給學校作育人才

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝

雲林口湖鄉金湖休閒農業發展協會首度代表雲林參加全國「金牌農村」競賽，一舉榮獲銅牌佳績，此獎經一年多全國近800個社區競逐，能獲銅牌得來不易，理事長陳玄茂認為要創造金牌農村教育為重，他親自把獎金送給當地小學，為社區紮根。

農委會為提高社區視野和開創力，讓台灣農村邁向國際化，舉辦「金牌農村」社區競賽，這次全台共計784個農村社區報名參賽，歷經長達一年多的激烈競爭，這項被譽為台灣農村最高殿堂的評比出爐，首次代表雲林參賽的口湖鄉金湖休閒農業發展協會，一舉摘下銅牌。

該協會把得來不易的獎金發送給金湖國小、台興國小、崇文國小每校2萬元，社區營造也需注入ESG永續經營理念，金湖休閒農業發展協會理事長陳玄茂，長年來推動書畫教育不遺餘力，更能感受深耕社區需以教育為重。

陳玄茂表示，學童對故鄉產業文化的深化，才是社區最重要的事，社造不應像是放煙火，短暫絢麗，難以讓下一代懂得珍愛這片土地，所以決定運用大家所努力獲得的小小成果，來教育孩子愛鄉土，相信比辦慶功宴更有意義。

長期耕耘在地觀光文化的協會專案經理蔡云珊也十分認同，她說，從社區駐點到活化口湖遊客中心以來，感受到學校發展在地課程的用心，以當地成龍溼地國際藝術村推展的成功案例，讓人更深刻感觸社區與教育的緊密關係，這次榮耀能和地方共享，培育社區種子帶來希望。

金湖國小校長吳承典表示，這番成果是地方榮耀，感謝協會對社區教育發展的重親，未來更加強推動活化校本課程，運用在社區體驗學習，讓風頭水尾的偏村，透過產業經營行銷的用心，創造更多價值。

金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
金湖休閒農場發展協會長年來推動社區改造，相當成功，榮獲全國金牌農村牌，將獎金分享給當地學校，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 金牌 雲林

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