年關購物安全至上 雲林縣府加強食安消防稽查

春節是逛街飲食的高峰期，雲林縣府今天由消防局和衛生局聯合到斗六市全聯超市進行安全逃生演練，並對各大賣場和食品廠展開大體檢，稽查各項安全警報設施；同時也由衛生局針對各市場和食品廠進行抽查，為提供一個安全的購物美食環境嚴格把關。

今天由副縣長謝淑亞帶領衛生局長曾春美和消防局長林文山組成聯合稽查小組，選擇在斗六市全聯超市、思夢樂、全家福的綜合性賣場，除抽查防火避難逃生設施、建築物防火區劃分，也進行警報逃生演練，過程逼真。

消防員以探測器測試濃煙警報器的靈敏度，以及如何利用賣場鐵捲門的啟動，為民眾開闢安全逃生動線，當警報響起，防火鐵捲門會自動降下，擋住更多濃煙或火勢竄進逃生路線，確保民眾在賣場人員引導下，從容安全逃生。

此外也由衛生局長曾春美帶隊稽查賣場的農產食品，她說，從上月間起即動員稽查員，對雲林各食品製造廠、市場販售業及年菜餐廳，進行抽樣檢驗，並提醒民眾辦年貨要掌握「六不原則」，即標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買，讓一家過一個健康年。