台南4測站空品達紅色提醒 市府成立應變小組因應
冷氣團挾帶境外污染影響，台灣西部今天上午大範圍空氣品質惡化，台南市新營、善化、安南及台南4個測站空氣品質指標達紅色提醒等級，台南市政府宣布成立跨局處應變小組因應。
台南市政府環保局發布新聞稿指出，台南市新營、善化、安南及台南4個測站AQI（空氣品質指標）今天均達紅色提醒等級，市府跨局處應變小組已啟動空品惡化應變作業。
因應空品惡化，包括台南市轄公園、道路暫緩使用吹葉機，市府工程加強灑水降低揚塵，且對南區、東區、仁德區、新營區等17個行政區與42處重要路段洗掃街道等。
在污染源管制方面，市府已通知21個工業區工廠及大型營建工地落實防制措施，環保局人員也兵分多路稽查，包括稽查化學製造業、混泥土拌合業、工廠及工地空污防制設備是否正常操作。
環保局對台南3家大型醫院周邊執行怠速車輛稽查勸導，和嘉義縣市、高雄市及屏東縣聯手啟動飛鷹計畫，出動UAV無人機空拍是否有露天燃燒行為，跨區合作抵抗空污。
台南市長黃偉哲表示，連續境外污染影響及白天冷氣團減弱，大環境轉吹微弱東北風，造成境外及境內污染同步滯留，已要求廠商落實防制設備操作及配合降載，市府也將持續監控空品，市民外出應戴口罩防護，避免戶外劇烈運動。
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