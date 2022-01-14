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台南名師寫贈台語創意春聯 民眾爭相索取

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供

救國團台南市關廟區團委會今天舉辦「扶弱送愛傳愛台灣公益春聯義寫」活動，邀請南瀛書法學會名師吳福山、楊月珠、周妙玲到關廟區香洋里巡天府王爺廟前寫贈「台語春聯」，不少「書畫合體」、又有諧音趣味的創意春聯，吸引許多民眾爭相索取。

吳福山表示，虎年要有「好」（台語）的開始，貼虎年春聯讓您有虎（好）彩頭，家門有虎（好）光彩，在外打拼虎骨力，虎力十足午告讚。年年有餘是虎爺（富有）歌舞春，虎（好）事一籮筐；要讓民眾免費把祝福喜悅帶回家。

台南市團委會總幹事梁明峰、關廟區團委會長郭文郁、總幹事陳月惠與香洋里長盧建平等地方人士到場關心、協助分送春聯，送到弱勢民眾家，祝福弱勢民眾新的一年都能行大運、平安健康。

台南市團委會指導委員薛文祥表示，20日上午九點將在關廟里活動中心再辦一場。

台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供
台南名師寫贈台語創意春聯，民眾爭相索取20日再辦一場。圖／梁明峰提供

春聯 台南 台語

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