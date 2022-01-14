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長榮大學附近路燈更新 黃偉哲：台南今年全面汰換路燈

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供

去年在燈光昏暗的長榮大學附近道路發生外籍生命案後，市府推動附近路燈全面維修及汰換LED燈；日前緊急供電系統設備也設置完成，將裝設故障自動回報智能路燈及台電設置配電變壓器監測系統。

市長黃偉哲昨晚慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員，發放泡麵、飲料感謝各單位共同為校園周遭安全努力。黃偉哲宣示，年底前台南市路燈將全數換為LED路燈，逐步升級為智能路燈，守護市民的安全。

黃偉哲表示，路燈是小事，市民的安全是大事，今年目標是全面汰換路燈。LED更亮還可節省逾6成電費；1萬盞為智能路燈，校園周邊將為建置優先考量地點，持續朝智能路燈方向努力，加速維修也填補人工檢查不足。感謝歸仁區公所、歸仁分局大潭派出所、長榮大學校安中心、大武崙巡守隊及維修廠商全力協助巡查路燈。

歸仁區長魏文貴表示，為守護區內學子安全，建立「歸仁區公所路燈巡查與通報機制」，組織在地各服務單位通力合作加強巡查路燈，長榮大學學區周邊路燈巡查頻率應是全國最高。

感謝台電公司配合優先汰換長榮大學學區周遭路燈線路開關，提供穩定的電力，避免因設備故障，造成大規模路燈不亮狀況。

長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府新聞處提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府新聞處提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供
長榮大學附近路燈更新，黃偉哲宣示台南今年全面汰換路燈。圖／市政府提供

長榮大學 黃偉哲 台電

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