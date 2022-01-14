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台南歸仁體育公園風雨球場今啟用 符合國際賽事標準
台南市新豐地區球隊、球迷期盼已久、符合國際賽事標準的歸仁體育公園風雨球場，今天上午啟用。啟用後邀請在地歸仁國中籃球隊舉行表演賽、贈送20顆籃球給歸仁國中籃球校隊。
主持啟用的副市長戴謙表示，這座風雨球場不僅是台南市最大，在台灣也都可以排上名次；歸仁區長魏文貴感謝前瞻計劃及市政府補助，才能讓籃球球迷可以免於風雨影響、日夜打球。
這座風雨球場面積約500坪，球場上方還會增設太陽能板、面積約497坪、容量200千瓦，預估年發電量28.6萬度，可供27戶家庭用電量，每年還可獲得約16.74萬太陽能發電回饋金。
魏文貴表示，歸仁體育公園球場及運動設施眾多，常有地方社團及球隊舉辦比賽、觀摩活動。過去因無遮雨設施，如遇天候不佳無法使用；公所積極爭取現已成為全新風雨球場，提供附近地區民眾符合國際標準高品質訓練及運動空間。
風雨球場內有兩座籃球場、經費總計1575萬元，中央補助70%1102萬，市政府配合款472萬。立委林宜瑾表示，去年接任教育委員會召委後，接獲前區長柳世雄及市議員鄭佳欣反映，立即配合爭取相關預算。
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