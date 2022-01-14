嘉縣竹崎打造最美道路 滿竹自行車道2.0預計6月完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉公所改造既有竹崎至鹿滿間自行車道，打造「鹿竹自行車道2.0」，新增多處節點供民眾休息。圖／竹崎鄉公所提提供
嘉義縣竹崎鄉公所改造既有竹崎至鹿滿間自行車道，打造「鹿竹自行車道2.0」，新增多處節點供民眾休息。圖／竹崎鄉公所提提供

嘉義縣竹崎鄉公所申請前瞻經費約4087萬元，改建竹崎至鹿滿村間自行車道和人行道，取名「滿竹」自行車道2.0，增設4休憩結點，並廣栽花旗木、風鈴木等，讓民眾一年四季都有景觀可賞，總長約2.5公里，預計今年6月完工。

原滿竹自行車道於森鐵竹崎鹿滿段旁農路，但長年疏於保養破敗不堪，鄉公所向嘉縣府提報「竹崎鄉鹿竹段阿里山鐵道漫遊人行道建置工程案」，獲內政部營建署同意補助經費約4087萬元，在原有的自行車道上增建綠色廊道並美化。

工程去年12月24日開工，鄉公所以「鹿滿」和「竹崎」為題，融入鹿與竹等元素，並增設月台意象、秋紅烏桕等四主題式休憩結點區。另，除增設景觀欄杆及矮籬，也重漆既有欄杆，提升整體美觀和安全性。

路旁植栽大量黃花風鈴木、花旗木、緬槴花等，讓滿竹自行車步道一年四季皆有景色欣賞。另有排水改善工程、生態護坡工程、夜間照明景觀燈建置工程等，維持道路安全的同時亦兼顧生態永續發展。

竹崎鄉公所昨邀和平、鹿滿和竹崎三村民開說明會，鄉長曾亮哲盼藉滿竹自行車道2.0，串聯竹崎親水公園、竹崎車站、真武廟、鹿滿菸草館等景點，帶動竹崎的旅遊動線，發展地區文化形象，提升整體觀光價值。

曾亮哲也希望能提升整體景觀環境，串聯各具特色空間形成適合遊客及居民的休閒、遊憩環境，將空間各項功能最大化。

「滿竹」自行車道總長約2570公尺，改善面積約10210平方公尺，工程預計今年6月11日完工。

嘉義縣竹崎鄉公所向中央申請前瞻經費，綠美化既有竹崎村至鹿滿村間自行車道。圖為示意圖。竹崎鄉公所／提供
嘉義縣竹崎鄉公所向中央申請前瞻經費，綠美化既有竹崎村至鹿滿村間自行車道。圖為示意圖。竹崎鄉公所／提供
竹崎鄉公所打造「鹿竹自行車道2.0」，廣栽花旗木等植物，讓一年四季都有景觀可供遊客觀賞。圖／竹崎鄉公所提供
竹崎鄉公所打造「鹿竹自行車道2.0」，廣栽花旗木等植物，讓一年四季都有景觀可供遊客觀賞。圖／竹崎鄉公所提供
嘉義縣竹崎鄉公所打造「鹿竹自行車道2.0」，希望串連周邊景點帶動地方發展。圖／竹崎鄉公所提供
嘉義縣竹崎鄉公所打造「鹿竹自行車道2.0」，希望串連周邊景點帶動地方發展。圖／竹崎鄉公所提供

自行車 車道 風鈴木

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