關懷役男 嘉市長黃敏惠探視新訓中心

嘉義市長黃敏惠關懷嘉市籍役男入營狀況，今天下午前往嘉義縣大林中坑營區探視新訓中心軍事訓練第0140梯次100名役男；黃敏惠表示，看到孩子們經過訓練之後，變得更有紀律、更有精神，相信這些磨練讓他們有更大的抗壓力，未來在面對人生，有更強的挫折忍受力。

市長黃敏惠指出，服兵役是國民應盡的任務，看到孩子們經過訓練後，更有紀律、更有精神；這些磨練讓他們有更大的抗壓力，未來在面對人生，也將有更強的挫折忍受力。新訓中心為役男所付出的愛心和用心，讓役男們在服役期間可以成熟懂事，看到孩子們笑容、炯炯有神的樣子，真的很開心，也請家長們放心。

她提醒役男們，在服役期間遇到各種壓力或管理問題，要以成熟態度尋求協助，妥善處理問題，不要讓家人擔心。

對於世界各國Omicron變種病毒持續升溫，台灣也有本土確診個案，黃敏惠呼籲大家千萬不能掉以輕心，一定要做好防疫新生活運動。

市府特別準備點心和飲料給每一位役男，市長黃敏惠逐一與各桌役男互動、關懷在營內的適應狀況。探視活動除了表達關心之意，期許役男們結訓後能以積極的態度面對新的挑戰。