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台南年節前查獲私宰雞 開罰2萬元屠體銷毀

中央社 / 台南13日電

台南市政府於農曆年節前加強查緝私宰肉品，昨晚在安南區查獲1起違法屠宰家禽案，依畜牧法對王姓業者裁處新台幣2萬元罰鍰，並呼籲消費者購買時認明屠宰衛生合格標章。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，市府農業局、衛生局、環保局、警察局、動保處等單位組成聯合查緝小組，昨日會同行政院農委會動植物防疫檢疫局進行違法屠宰聯合稽查，於安南區查獲王姓業者違法屠宰雞隻，現場發現屠體3隻及部分內臟共計7.92公斤。

台南市農業局指出，違法屠體已全部依法沒入及銷毀，並由防檢局依畜牧法對業者裁處2萬元罰鍰。

台南市農業局長李建裕表示，年節將至，消費者購買畜禽肉時應認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，可確保肉品來自經防檢局派駐獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，市府違法屠宰聯合查緝小組將持續辦理查緝工作。

衛生局 台南

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