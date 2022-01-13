台南年節前查獲私宰雞 開罰2萬元屠體銷毀
台南市政府於農曆年節前加強查緝私宰肉品，昨晚在安南區查獲1起違法屠宰家禽案，依畜牧法對王姓業者裁處新台幣2萬元罰鍰，並呼籲消費者購買時認明屠宰衛生合格標章。
台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，市府農業局、衛生局、環保局、警察局、動保處等單位組成聯合查緝小組，昨日會同行政院農委會動植物防疫檢疫局進行違法屠宰聯合稽查，於安南區查獲王姓業者違法屠宰雞隻，現場發現屠體3隻及部分內臟共計7.92公斤。
台南市農業局指出，違法屠體已全部依法沒入及銷毀，並由防檢局依畜牧法對業者裁處2萬元罰鍰。
台南市農業局長李建裕表示，年節將至，消費者購買畜禽肉時應認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，可確保肉品來自經防檢局派駐獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，市府違法屠宰聯合查緝小組將持續辦理查緝工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言