台南加開2場高端疫苗追加劑中型接種站 須先上網預約
第3劑疫苗施打踴躍，台南市政府將加開2場次高端疫苗追加劑中型接種站，分別於1月19日在新營區南瀛堂及1月23日北區許石音樂圖書館提供施打服務，設籍台南的民眾須先透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約。
台南市衛生局指出，新營區南瀛堂高端疫苗追加劑施打時間為1月19日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時，北區許石音樂圖書館為1月23日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時，有需求且設籍台南的市民可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，網址為https://health-reservation.tainan.gov.tw。
預約成功的民眾在接種當天須攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡按時前往，如果是已向其他醫療院所完成預約，就不須再透過1922公費疫苗預約平台或台南COVID-19疫苗接種預約系統預約。
衛生局表示，昨天台南市共1萬148人接種疫苗加強劑及追加劑，其中59人接種AZ疫苗、6881人接種莫德納疫苗、816人接種高端疫苗、2392人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共1萬3382人接種新冠疫苗。
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