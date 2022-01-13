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弱勢學童寒假中餐不中斷 下營上帝廟發實物兌換券

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市下營區公所與上帝廟關懷弱勢學子，以實物給付協助弱勢家戶學童寒假中餐不中斷。圖／下營區公所提供
台南市下營區公所與上帝廟關懷弱勢學子，以實物給付協助弱勢家戶學童寒假中餐不中斷。圖／下營區公所提供

寒假及農曆春節將至之際，台南下營區公所與下營區上帝廟關懷弱勢學子，將以實物給付協助弱勢家戶學童中餐不中斷，期間為1月21日至2月10日，透過與轄內便利商店（7-11統一超商及全家便利超商）合作，印製「實物兌換券」，做為兌換食物餐點等限定商品憑證。

下營區長李宗翰、上帝廟主委姜金利與轄區下營國中與5所國小校長今天開會研議，目前6所學校初步呈報的名冊統計已有190人，每名學童每天可憑實物兌換券前往超商領取一份食物，希望幫助弱勢家庭的孩子，在寒假及農曆春節期間不會因學校沒有供應榮養午餐而餓肚子。

下營區公所表示，根據經學術單位調查，寒假期間約13.1%孩子三餐不固定、16.8%孩子必須自己煮三餐，並有近5分之1孩子正餐常吃不具營養價值的食物。

區長李宗翰指出，家庭失能的孩子，這些孩子大多來自父母離異、家庭收入不穩、親人過世、隔代教養的家庭，當孩子們在成長時失去關懷與陪伴，再加上成就感低落而被邊緣化，就容易在課後遊蕩、結交損友、出現偏差行為。

感謝下營區上帝廟提供物資及經濟等資源並積極連結學校（國中、小學）輔導渠等向學，建立學習興趣及自信心，進而獲得成就，就能盡量避免誤入歧途。

另積極籌辦「下營區幸福食堂」計畫，推動社區老人供餐服務，上帝廟也允諾協助，藉由公私協力，結合民間資源、區公所及志工人力，在固定時間地點聚集長者們一起享用美食，鼓勵長者走出家門，並定時將營養餐飲送到經濟弱勢的失能長者家中，預定今年3月在6個里開辦。

寒假 超商

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