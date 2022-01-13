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興設自家渣灰處理場 嘉市府將可減輕財政負擔

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影

嘉義市底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程今日舉行動土典禮，市長黃敏惠表示，底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場的設置，是SDGs永續發展重要的指標，預計一年內完工，期望未來嘉義市在環保工程中能更永續、有效地利用。

市長黃敏惠表示，為了取得15公頃的環保用地，徵收了187公頃的湖子內區段，才有這麼珍貴的環保用地；底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場的設置，是SDGs永續發展重要的指標，預計一年內完工，期望未來嘉義市在環保工程中能更永續、有效地利用。

黃敏惠指出，區段徵收後，可以改變市容景觀，讓市民生活有所改善，同時取得環保用地時，讓原本的環保措施更加精進，也在規劃將來有更好、更先進的技術，有一天焚化爐旁邊會成為大家喜歡遊戲、休閒的地方。

環保局長蕭令宜表示，「綠能永續循環園區」將運用湖子內15公頃環保用地，規畫底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場、灰渣掩埋場、資源回收細分類場、廚餘發酵場、綠能永續發電場等6項建設，完工後，嘉義市未來30年垃圾、廢棄物處理，都可以用最先進、最環保永續發展循環經濟的方式處理。

台灣每年產生的垃圾廢棄物大部分依賴焚化處理，焚燒後會產生「底渣」及「飛灰」，底渣可處理為再生粒料，但飛灰目前沒有再利用價值，只能讓它穩定化後掩埋。嘉義市現僅有垃圾焚化廠及資源回收廠，垃圾焚化後所產生的飛灰與底渣，均須委外處理，近年來底渣飛灰處理費用飆升，造成市府財政負擔。

嘉義市政府運用區段徵收取得湖子內地區15公頃土地開發為「綠能永續循環園區」，在立委王美惠的奔走下，獲環保署補助近7千2百萬元，市府配合款1千7百41萬餘元，興設底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場，今天舉行動土典禮，預計今年年底完工。屆時嘉義市將能自行處理「底渣」及「飛灰」，減輕財政負擔。

嘉義 黃敏惠 資源回收

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