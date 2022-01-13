嘉市加強校園防疫 部分教職員第3劑疫苗優先打

嘉義市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局讓嘉義市國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗；符合資格者須事先登記，預計施打時間於本月15日上午8時30分到11時30分於聖馬爾定醫院辦理，醫院這2天將以簡訊方式通知符合資格的教職員工。

針對北部地區疫情延燒至校園事件，嘉義市教育處雖然日前宣布提前放寒假暫不跟進外，因市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局合作，特別造冊讓國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先安排第三劑疫苗，共計247人。

教育處提醒，符合資格者當天日攜帶健保卡、預防接種黃卡前往，前往前自行留意與接種第二劑間隔需滿12周之規定。