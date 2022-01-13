快訊

仁愛聯醫染疫護理師Ct值曝光 曾赴北市公館餐廳用餐

老姊妹花疑「忘下車」急跳火車 八旬婦被拖行驚悚畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市加強校園防疫 部分教職員第3劑疫苗優先打

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市加強校園防疫，國中小、幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市加強校園防疫，國中小、幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局讓嘉義市國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗；符合資格者須事先登記，預計施打時間於本月15日上午8時30分到11時30分於聖馬爾定醫院辦理，醫院這2天將以簡訊方式通知符合資格的教職員工。

針對北部地區疫情延燒至校園事件，嘉義市教育處雖然日前宣布提前放寒假暫不跟進外，因市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局合作，特別造冊讓國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先安排第三劑疫苗，共計247人。

教育處提醒，符合資格者當天日攜帶健保卡、預防接種黃卡前往，前往前自行留意與接種第二劑間隔需滿12周之規定。

教育處處長林立生表示，下學期開學時如遇疫情高峰期，各校除須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，也須再一次檢核學校老師及家長對於停課不停學所需的各項準備，讓嘉義市的學校都能及早做好各種可能性的停課應變作為。

嘉義市國中小、幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國中小、幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗。圖／嘉義市政府提供

疫情 嘉義 衛生局

延伸閱讀

嘉市警成立健身訓練中心 黃敏惠受邀揭牌

嘉市跟進拍照不脫口罩 黃敏惠：請巿民嚴守三手策略

王美花對嘉義辦設計展打95分 這4個展將延長

王惠美黃敏惠同框 觀賞阮劇團看見軟實力

相關新聞

弱勢學童寒假中餐不中斷 下營上帝廟發實物兌換券

寒假及農曆春節將至之際，台南下營區公所與下營區上帝廟關懷弱勢學子，將以實物給付協助弱勢家戶學童中餐不中斷，期間為1月21...

興設自家渣灰處理場 嘉市府將可減輕財政負擔

嘉義市底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程今日舉行動土典禮，市長黃敏惠表示，底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場的設置，是S...

嘉市加強校園防疫 部分教職員第3劑疫苗優先打

嘉義市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局讓嘉義市國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗；符合資...

觀光重地山難頻傳 阿里山義消分隊長今交接盼民消合作

嘉義縣義勇消防總隊第三大隊阿里山分隊今上午在受鎮宮前廣場舉辦分隊長交接典禮，由嘉義旅館商業同業公會理事長、國際獅子會總監...

陳壽彝「牛頭馬面」門神畫損壞 南藝大修復重新亮相

府城彩繪巨匠陳壽彝在1972年接受安平城隍廟委託繪製「牛頭馬面」門神，因長年受地面濕氣等環境因素影響，導致表面彩繪層及整...

民進黨台南議員提名掀風暴！黨內互嗆騙子、演內耗劇本

年底議員選舉將至，民進黨台南市黨部昨晚開執委會，針對台南13個選區市議員擬提32席次，將提報黨中央，於2月中執會確認提名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。