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嘉市加強校園防疫 部分教職員第3劑疫苗優先打
嘉義市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局讓嘉義市國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先施打第三劑疫苗；符合資格者須事先登記，預計施打時間於本月15日上午8時30分到11時30分於聖馬爾定醫院辦理，醫院這2天將以簡訊方式通知符合資格的教職員工。
針對北部地區疫情延燒至校園事件，嘉義市教育處雖然日前宣布提前放寒假暫不跟進外，因市長黃敏惠擔憂疫情擴及校園，指示教育處與衛生局合作，特別造冊讓國中小學、公私立幼兒園及補習班教職員優先安排第三劑疫苗，共計247人。
教育處提醒，符合資格者當天日攜帶健保卡、預防接種黃卡前往，前往前自行留意與接種第二劑間隔需滿12周之規定。
教育處處長林立生表示，下學期開學時如遇疫情高峰期，各校除須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，也須再一次檢核學校老師及家長對於停課不停學所需的各項準備，讓嘉義市的學校都能及早做好各種可能性的停課應變作為。
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