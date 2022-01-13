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觀光重地山難頻傳 阿里山義消分隊長今交接盼民消合作

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣義勇消防總隊第三大隊阿里山分隊13日上午在阿里山受鎮宮前廣場舉辦分隊長和顧問團長交接典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇消防總隊第三大隊阿里山分隊13日上午在阿里山受鎮宮前廣場舉辦分隊長和顧問團長交接典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義勇消防總隊第三大隊阿里山分隊今上午在受鎮宮前廣場舉辦分隊長交接典禮，由嘉義旅館商業同業公會理事長、國際獅子會總監陳昆茂，接下阿里山消防顧問團長，阿里山鄉中山村長朱海良承接任義消分隊長。

陳昆茂原任嘉義縣警友會總隊長，長期關注警消事務，對消防勤業務推展過程向來，他說，擔任顧問團長後期能展現個人溝通協調及領導長才，讓消防及義消團隊合作更加無間。

朱海良此次承接義消分隊長一職，表示將與陳昆茂共組最堅強的義消團隊，在人民生命財產面臨威脅的第一時間裡齊心化解危難，確保縣民安全。

今典禮縣長翁章梁會同阿里山鄉長杜力泉、消防局長呂清海、縣政顧問呂文正等頒發交接聘書、匾額、榮退紀念品，並送上獎慰金與春節慰問。

翁章梁指出，阿里山鄉為登山觀光重地，常有山域事故，109年山難搜救18件、110年29件，嘉縣消防弟兄因有民力支持，總能迅速啟動救災機制，將災害降至最低，努力深受肯定。

翁章梁表示，山上有時消防資源較缺乏，需要更多義消兄弟協助，尤其阿里山常有登山客走失的問題，好在民間力量與消防局配合得宜，造福更多遊客安全，今日特別上山參與典禮，感謝願意接下義消職務重任的每一位弟兄。

嘉義縣阿里山鄉中山村朱海良接任嘉義縣義消總隊阿里山分隊長，今上午交接典禮上，從縣長翁章梁手中接過聘書。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉中山村朱海良接任嘉義縣義消總隊阿里山分隊長，今上午交接典禮上，從縣長翁章梁手中接過聘書。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂接任阿里山消防顧問團長，今交接典禮上，從縣長翁章梁手中接過聘書。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂接任阿里山消防顧問團長，今交接典禮上，從縣長翁章梁手中接過聘書。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 翁章梁 嘉義

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