觀光重地山難頻傳 阿里山義消分隊長今交接盼民消合作

嘉義縣義勇消防總隊第三大隊阿里山分隊今上午在受鎮宮前廣場舉辦分隊長交接典禮，由嘉義旅館商業同業公會理事長、國際獅子會總監陳昆茂，接下阿里山消防顧問團長，阿里山鄉中山村長朱海良承接任義消分隊長。

陳昆茂原任嘉義縣警友會總隊長，長期關注警消事務，對消防勤業務推展過程向來，他說，擔任顧問團長後期能展現個人溝通協調及領導長才，讓消防及義消團隊合作更加無間。

朱海良此次承接義消分隊長一職，表示將與陳昆茂共組最堅強的義消團隊，在人民生命財產面臨威脅的第一時間裡齊心化解危難，確保縣民安全。

今典禮縣長翁章梁會同阿里山鄉長杜力泉、消防局長呂清海、縣政顧問呂文正等頒發交接聘書、匾額、榮退紀念品，並送上獎慰金與春節慰問。

翁章梁指出，阿里山鄉為登山觀光重地，常有山域事故，109年山難搜救18件、110年29件，嘉縣消防弟兄因有民力支持，總能迅速啟動救災機制，將災害降至最低，努力深受肯定。