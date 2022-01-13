陳壽彝「牛頭馬面」門神畫損壞 南藝大修復重新亮相

府城彩繪巨匠陳壽彝在1972年接受安平城隍廟委託繪製「牛頭馬面」門神，因長年受地面濕氣等環境因素影響，導致表面彩繪層及整體結構損壞嚴重，廟方在2005年委請繪師潘義明將門神重新仿繪，原門神則卸下放置廂房內，後來捐贈台南市文資處收藏，由台南藝術大學於本月修護完成，重新亮相。

一般門神傳統彩繪多以秦叔寶、尉遲恭或是范謝將軍作為門神形象，表現出守衛英姿煥發、雄赳赳氣昂昂的形象，但該組作品反而選擇陰間使者「牛頭馬面」作為門神主題，十分特殊。

文資處推測，陳壽彝可能是為了呼應安平城隍廟供奉專司陰間的城隍爺，所以才選擇「牛頭馬面」作為主題。其中的牛頭是以「台灣水牛」為靈感創作，雖缺少武將門神的英武煞氣，卻增添幾分台灣在地獨特的親切感。

此次由台南藝術大學副教授吳盈君帶領團隊修復，透過科學檢測、工藝技法與歷史資料調查，進行文物結構與材料分析，強化及延續文物的健康狀態與文資價值。同時，也完整紀錄文物修護的過程及基礎資料，作為後續同類型文物修復與調查研究的參考依據。