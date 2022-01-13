民進黨台南議員提名掀風暴！黨內互嗆騙子、演內耗劇本

年底議員選舉將至，民進黨台南市黨部昨晚開執委會，針對台南13個選區市議員擬提32席次，將提報黨中央，於2月中執會確認提名席次。不過，提名作業才剛要開始，黨內已掀風暴，東區現任議員蔡旺詮痛斥該選區藍大於綠，市黨部卻受派系主導，不顧大局多提1席，選票分散恐失利；參選議員陳金鐘則砲轟有現任議員私下運作要僅提2席，根本大開民主倒車，扯黨內同志後腿。

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，台南市議會議員應選57席，但第3屆議員民進黨只拿下25席，距離議會過半差距4席，執委會此次以「務實提名」為原則，希望將當選席次最大化，達成議會過半的終極目標，建議台南市議員席次總計

提名共32席，不包含第4選區山區及第12、13原住民選區等保留的3席，全案將送黨中央做最後裁示。

東區現任議員有5席，其中民進黨籍占2席包括蔡旺詮、蔡筱薇，其餘為2席國民黨籍曾培雅、王家貞及1席泛藍無黨籍議員曾信凱。

蔡旺詮表示，東區是藍大於綠的軍公教文教區，總席次5席，竟被某派系等積極運作下通過提名3席，完全沒考慮到小綠台灣基進台南黨部主委李宗霖要參選，尤其才剛結束的中二選區林靜儀能順利獲選，台灣基進也功不可沒，若東區能提名2席，基進也共同努力，泛綠可望在東區拿下3席。

蔡旺詮認為，若提名3席，再加上基進1席，綠營選票恐過度分散，本屆選舉民進黨在東區共拿到2萬4934票，若平均分散3席，每席只有8千多票，很可能最後民進黨只剩下1席，且還是當選邊緣，如此恐將成為國民黨結合民眾黨，所謂藍白合的最好機會，其中運作的力量難道是「披著民進黨外衣，卻不希望綠營壯大？」恐上演內耗劇本。

「披民進黨外衣，卻謀一己之私？」東區參選人陳金鐘反對只提名2席，抨擊這是與中央提名政策相左，開民主倒車，不戰而降，看衰民進黨，希望民進黨支持者要留意這種打著民主的旗子，卻扯民進黨後腿的黨內同志。

陳金鐘說，民進黨在主席蔡英文的領導下，剛從公投、中二選區立委補選大勝，支持者士氣正旺，為了年底的台南市議員改選，有人竟為了自己利益，潛藏失敗理論，提出限定東區名額的建議。台南市長黃偉哲在執政交出好成績，年底議員選舉高額提名正是奪回台南市正副議長寶座的大好時機，請民進黨支持者一定要認清這些為謀一己之私的「騙子」。