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南市議員綠營擬提32人 以議會過半為終極目標

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部昨晚召開執委會，建議提名32人，主委潘新傳表示，以「市長連任、議會過半及里長全勝利」為目標。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨台南市黨部昨晚召開執委會，建議提名32人，主委潘新傳表示，以「市長連任、議會過半及里長全勝利」為目標。圖／民進黨南市黨部提供

因應年底選舉，民進黨台南市黨部昨晚召開執委會，針對台南13個選區的市議員提名席次，做出建議提名名單。主任委員潘新傳表示，南市議會議員57席，第3屆只拿下25席，此次以務實提名為原則，希望將當選席次最大化，以議會過半為終極目標。

潘新傳說，第4選區（楠西、南化、玉井、左鎮）與會執委提議保留由黨部先行協調整合，推派最有勝選的人選參選；另第12、13選區也先行保留；席次總計提名32席（不含保留3席），全案將送黨中央做最後裁示。

2022年台南市議員選舉建議提名席次共32名，分別是：第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營：提名4席含婦女保障1席）、第2選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港：提名3席含婦女保障1席）、第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內：提名2席）、第4選區（楠西、南化、玉井、左鎮：1席保留由黨部先行協調）、第5選區（善化、安定、新市、山上、新化：提名4席含婦女保障1席）。

第6選區（安南區：提名3席含婦女保障1席）、第7選區（永康區：提名3席含婦女保障1席）、第8選區（北區中西區：提名4席含婦女保障1席）、第9選區（安平、南區：提名4席含婦女保障1席）、第10選區（東區：提名3席含婦女保障1席）、第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎：提名2席含婦女保障1席）、第12選區（平地原住民：1席保留由黨部先行協調）、第13選區（山地原住民：1席保留由黨部先行協調）

潘新傳說，此次會議是由執委們依據地方上輿情狀況來建議提名席次，主要目標就是要讓議會過半，未來讓民生政策預算能順利進行。他表示，黨內初選將秉持中立立場，全力輔選辦好初選，不會偏袒任何派系或個人；4大公投，台南市得票率全國第一，民進黨基層士氣相當高昂，市黨部會全力輔選，創造台南全面執政，年底力拚「市長連任、議會過半及里長全勝利」。

台南

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