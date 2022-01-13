水稻插秧期遇低溫 台南農業局籲暫提高灌溉水位

近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局呼籲農漁民採取防寒措施，水稻未插秧田區應待回暖後再插秧，已完成插秧田區宜保持較高灌溉水位，採收期水果可套袋因應。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，水稻目前正值插秧期，育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，未插秧田區可待回暖時再插秧，已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

農業局長李建裕表示，台南的棗子、番石榴水果正值產季，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施。鳳梨、香蕉、木瓜等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。

李建裕指出，洋香瓜等瓜菜類可設置隧道棚防風，以達防寒效果，小果番茄等果菜類，可適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

他說，低溫危害農作物速度較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，加強魚塭及畜禽舍管理，確保農漁畜產品產量及品質。