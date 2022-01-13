快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

水稻插秧期遇低溫 台南農業局籲暫提高灌溉水位

中央社 / 台南13日電
近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局呼籲農漁民採取防寒措施。聯合報系資料照
近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局呼籲農漁民採取防寒措施。聯合報系資料照

近日受大陸冷氣團影響出現低溫台南市政府農業局呼籲農漁民採取防寒措施，水稻未插秧田區應待回暖後再插秧，已完成插秧田區宜保持較高灌溉水位，採收期水果可套袋因應。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，水稻目前正值插秧期，育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，未插秧田區可待回暖時再插秧，已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

農業局長李建裕表示，台南的棗子、番石榴水果正值產季，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施。鳳梨、香蕉、木瓜等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。

李建裕指出，洋香瓜等瓜菜類可設置隧道棚防風，以達防寒效果，小果番茄等果菜類，可適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

他說，低溫危害農作物速度較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，加強魚塭及畜禽舍管理，確保農漁畜產品產量及品質。

冷氣團 低溫 台南

延伸閱讀

玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央補助5億 2024啟用

與日韓爆發病毒株近 南部濕地候鳥排遺檢出H5N1禽流感

台南濕地候鳥檢出禽流感病毒 市府加強監測消毒

防堵非洲豬瘟 台南加強養豬場檢核

相關新聞

陳壽彝「牛頭馬面」門神畫損壞 南藝大修復重新亮相

府城彩繪巨匠陳壽彝在1972年接受安平城隍廟委託繪製「牛頭馬面」門神，因長年受地面濕氣等環境因素影響，導致表面彩繪層及整...

民進黨台南議員提名掀風暴！黨內互嗆騙子、演內耗劇本

年底議員選舉將至，民進黨台南市黨部昨晚開執委會，針對台南13個選區市議員擬提32席次，將提報黨中央，於2月中執會確認提名...

南市議員綠營擬提32人 以議會過半為終極目標

因應年底選舉，民進黨台南市黨部昨晚召開執委會，針對台南13個選區的市議員提名席次，做出建議提名名單。主任委員潘新傳表示，...

台南選舉、房仲違規小廣告多 環保局3個月拆近8萬件

隨著選舉接近以及台南房地產大爆發，街道懸掛、張貼的各式廣告物明顯增加，環保局近3個月來已拆除近8萬件。環保局今天宣示，全...

影／台南六甲鎮南宮登山步道清幽 區長推薦親子旅遊

台南市六甲區鎮南宮仙公廟有一條登山步道，可通往烏山頭水庫和工研院，兩旁都是林務局造林的檸檬桉，步道約3公里，輕鬆行程只要...

疫情衝擊弱勢 聯合報許願迴響助童度寒冬

《聯合報》去年適逢70周年，邀請社會各界為台灣「許願未來」，其中深耕台南的「台灣愛延續協會」執行長陳美如，當時許願：「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。