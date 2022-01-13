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潛艦國造遭爆料 台船：廠商內部惡鬥所致

中央社 / 高雄13日電
前海軍潛艦顧問郭璽。聯合報系資料照
前海軍潛艦顧問郭璽。聯合報系資料照

針對有媒體報導潛艦國造問題，質疑得標的2家技協公司有技術疑慮；台船發布聲明表示，是「廠商內部惡鬥」才向媒體爆料，並澄清相關對話是被斷章取義。

有媒體連續報導潛艦國造問題，質疑前海軍潛艦顧問郭璽在其中角色，並指出郭璽曾表示得標的GavronLimited公司、技高策略股份有限公司有技術疑慮。台灣國際造船股份有限公司昨天晚間發布聲明稿回應。

台船說明，因為第一次設計與建造潛艦，公司本身能量不足，必須尋求國外具備設計與建造潛艦的廠家協助，因此進行設計、建造技協選商作業過程中，海軍與台船透過各種管道以及協請郭璽提供商源。

但台船也強調，郭璽並未參與評選過程、議價與議約作業。至於郭璽是否曾說Gavron Limited與技高策略是「詐騙集團」，台船表示那只開玩笑的說法，遭媒體斷章取義，造成社會大眾誤解。

台船表示，在嚴格考核下，2019年起已汰除19名不適任人員，技協公司也更換合格的新顧問遞補。但有顧問合約期滿後不再獲續聘、心生怨懟，又有意另組團隊分食大餅，才向媒體爆料。台船表示，整起事件是「廠商內部惡鬥」。

台船並說明評選過程。在設計技協評選過程，台船表示有8家廠商投標，部分資格不符沒投標，經最後2家擇優評選，其中一家報價較高且尚未取得輸出許可，因此最後由Gavron Limited公司獲得合約。

建造技協評選過程，台船表示，共邀標8家廠商，部分並未投標，經最後擇優評選3家，但優序一為技高策略，台船依採購作業程序與技高策略簽約。

台船指出，2公司協助指導完成之內容，皆已複式查核通過海軍國外技協顧問確認，所有系統設計符合合約規範功能需求，壓力殼製造也符合相關施工規範。

台船也表示，技協團隊各項評選有評選機制，並須經過海軍嚴格把關與審查，不可能直接指定特定廠商；且潛艦國造案有立法院與監察院監督，各項品質把關可受公評。

潛艦 海軍

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