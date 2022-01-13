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影／台南六甲鎮南宮登山步道通烏山頭 區長力推親子遊

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
六甲區公所繪製鎮南宮色鉛筆畫贈送給廟方收藏。圖／六甲區公所提供
六甲區公所繪製鎮南宮色鉛筆畫贈送給廟方收藏。圖／六甲區公所提供

台南市六甲區鎮南宮仙公廟有一條登山步道，可通往烏山頭水庫和工研院，兩旁都是林務局造林的檸檬桉，步道約3公里，輕鬆行程只要1小時，也可繞入水庫內，安排2至3小時的半日遊，六甲區長陳啟榮自己帶著孩子來走過2次，他說很推薦親子及全家老少春節出遊，而鎮南宮主祀呂洞賓，內心有疑惑還可申請睡一覺或許呂仙祖會托夢解答。

陳啟榮表示，鎮南宮是1946年興建，由台北木柵指南宮請回呂洞賓仙祖供奉，由已故大法官蘇俊雄父親等主持蓋廟，因未曾改建是六甲區保有最古老也最純樸的寺廟建築，廟裡有餐廳、香客住宿房間，廟後有登山步道及免費泡茶區等，假日遊客很多，鄰近赤山龍湖巖，春節期間很適合來走走。

總幹事林榮輝說，鎮南宮彩繪也很有看頭，6扇門神由彩繪大師潘麗水繪製，其餘彩繪是由潘麗水徒弟王妙舜主繪，因門神經多年陽光曝曬，雖曾由王妙舜重繪，近年又開始龜裂，加上廟內彩繪也褪色，最近再聘請王妙舜及其徒弟謝佳璋全面重新彩繪，還有龍柱彩繪及廟前改建均已完工。

鎮南宮日前推出首波文創商品呂仙祖蕎麥平安麵，1千包很快就送光，廟方再下單製作1千包，信徒只要添油香或贊助建設基金就會贈送，除可以結緣外，也透過多元行銷，推廣在地廟宇特色

鎮南宮位於丘陵之上、可俯瞰六甲市區，旁邊又有鎮南宮登山步道，全長1公里走到後山進入烏山頭水庫及工研院六甲園區，到工研院研珊瑚路返回約只要1小時，若到烏山頭水庫全程要2、3小時，還有登山停車空間、泡茶區、免費休息區供來往遊客使用，無論是參拜或是旅遊都是觀光的好去處。

台南六甲鎮南宮仙公廟屋頂美麗的剪黏。記者吳淑玲／攝影
台南六甲鎮南宮仙公廟屋頂美麗的剪黏。記者吳淑玲／攝影
台南六甲鎮南宮仙公廟通往登山步道口的榕樹公婆樹形如愛心。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲鎮南宮仙公廟有呂洞賓臥佛，該廟也提供民眾申請過夜解求解夢。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲區長陳啟榮（右）與鎮南宮仙公廟總幹事林榮輝（左）推薦登山步道可通往烏山頭水庫及工研院六甲院區。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲鎮南宮仙公廟結合登山步道後成為民眾休閒的好去處。記者吳淑玲／攝影
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水庫 登山步道 春節

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