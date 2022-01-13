影／台南六甲鎮南宮登山步道通烏山頭 區長力推親子遊

台南市六甲區鎮南宮仙公廟有一條登山步道，可通往烏山頭水庫和工研院，兩旁都是林務局造林的檸檬桉，步道約3公里，輕鬆行程只要1小時，也可繞入水庫內，安排2至3小時的半日遊，六甲區長陳啟榮自己帶著孩子來走過2次，他說很推薦親子及全家老少春節出遊，而鎮南宮主祀呂洞賓，內心有疑惑還可申請睡一覺或許呂仙祖會托夢解答。

陳啟榮表示，鎮南宮是1946年興建，由台北木柵指南宮請回呂洞賓仙祖供奉，由已故大法官蘇俊雄父親等主持蓋廟，因未曾改建是六甲區保有最古老也最純樸的寺廟建築，廟裡有餐廳、香客住宿房間，廟後有登山步道及免費泡茶區等，假日遊客很多，鄰近赤山龍湖巖，春節期間很適合來走走。

總幹事林榮輝說，鎮南宮彩繪也很有看頭，6扇門神由彩繪大師潘麗水繪製，其餘彩繪是由潘麗水徒弟王妙舜主繪，因門神經多年陽光曝曬，雖曾由王妙舜重繪，近年又開始龜裂，加上廟內彩繪也褪色，最近再聘請王妙舜及其徒弟謝佳璋全面重新彩繪，還有龍柱彩繪及廟前改建均已完工。

鎮南宮日前推出首波文創商品呂仙祖蕎麥平安麵，1千包很快就送光，廟方再下單製作1千包，信徒只要添油香或贊助建設基金就會贈送，除可以結緣外，也透過多元行銷，推廣在地廟宇特色