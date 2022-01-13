疫情衝擊弱勢 聯合報許願迴響助童度寒冬

《聯合報》去年適逢70周年，邀請社會各界為台灣「許願未來」，其中深耕台南的「台灣愛延續協會」執行長陳美如，當時許願：「我希望未來的台灣，能更落實照顧、關懷弱勢學童，設置專技部門，培訓弱勢學童的技能，進而超前部署國際觀。」時間來到2022年，陳美如幫助的弱勢孩童現況如何？

陳美如表示，《聯合報》許願未來引發迴響，有民眾主動聯繫協會，自掏腰包購買協會義賣的滷味，收入回饋給弱勢兒童。她強調：「很多單位主動來詢問我們，需要什麼物資，我們幫小朋友送獎學金急難救助部分，也比較好通過，他們認同我們有在做事。」

他說，去年由於新冠疫情衝擊，一些課後輔導的課程取消，孩童沒有來上課，「我們得知他們在家，家裡面的負擔蠻大的，所以我們就去媒合物資，也會訂便當給沒有飯吃的小朋友，三餐比較無法溫飽的孩子，我們會特別著重。」

疫情的影響有多大？陳美如說，大約有10多位孩童需要餐費或物品資助，多為失親兒、單親、隔代教養與新住民母親的家庭，由於經濟較不穩定，仍是衝擊最大的族群，「有些家庭，父母都沒有送錢回家，只靠阿嬤的老人年金來支付，所以我們就多給一份餐點和物資，或是不定時補充。」

協會由於補助低收入孩子回家後的餐費，至去年底一度透支20多萬，所幸各界人士大力資助、企業捐款並義賣滷味，才能維持運作。

7年前，陳美如在台南市麻豆區成立首座兒少服務站，為弱勢孩童提供課後輔導、才藝學習，現在據點已增至將軍、下營、嘉義水上和太保。他說，各地孩童共50位，受到疫情影響，現在以線上課程，數位學習為主，「學業的變動不大，我們督促他們學習的狀況，功課沒有落後。」

此外，今年一月，陳美如也與台積電合作，將資助孩子的獎學金，運用在企業參訪活動，帶領10位讀工科的畢業生，了解精密儀器操作，「應用到工科的行業裡面，台積電有安排，我覺得很開心」。