中央預算還未過 嘉縣調頭寸 公教人員元月暫不調薪

為因應春節年關調度，嘉義縣政府財政稅務局向中央調頭寸借款36.36億元，中央通知核借約29億餘元，行政院拍板今年度軍公教人員調薪4%，但因還未接獲中央核定公文，仍以調整前待遇核薪，等正式來文再補計差額發給。

財政稅務局說，屆時如中央總預算仍未完成審定，將先以編列人事費支應，未來中央補助款撥下再歸墊；今年年終獎金約8.1億元，預計22日發放，考績獎金約3.6億元，核定後年後發放。

預估到14日前，待付工程款及其他應付款項約10億元，廠商在縣府開帳日前如有急需，原則以去年度保留款支付，特殊情況由業務單位專案簽准以預借今年度預算方式因應，協助廠商資金周轉。18鄉鎮市公所今年年關未向縣府調頭寸提出借款需求。

嘉縣府2014至2018年虛列上級政府補助收入預算，被審計部及主計總處要求改善，未改善，2019年遭監察院糾正；縣府近年改善財政，未再虛列，但累計負債仍達150億餘元；行政院宣布今年度軍公教人員待遇調升4%，縣府需增加4億元人事費。

財稅局說，軍公教人員待遇調升4%，依縣府歷年人事費估算，每增加1%薪資調整所需費用約1億元，調整4%需增加人事費約4億元。今年歲出預算283億6千萬元，人事費、退休撫卹支出123億1121萬元，佔約43.41%；社福支出55億8383萬元，佔約19.69%，人事費、退休撫卹支出及社福支出須編列經費，已佔總預算63%。