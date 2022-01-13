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員工合力植下1千株矮仙丹 祈新化果菜市場6月遷場順利
台南市農產運銷公司總經理李芳林帶領全場員工共25人，花一天休假日在新化果菜市場新場圍籬植栽1000株矮仙丹，李芳林表示，全體員工一起共同完成一件事情，是很有意義的事情，期待6個月後營運時，矮仙丹長大成為綠色圍籬景觀，以最好的環境迎賓。
位在虎頭埤附近的新化果菜市場新建工程，預計今年6月試營運，也被視為台南市今年最被期待的新建設，還沒開幕就先轟動。主體4層樓高的建築，外觀還有如綠色山丘般的梯田造型屋頂，梯田廣植草皮，將由農業局編列經費維護，為了讓四周環境更美麗，向新化苗圃申請1千株矮仙丹，全體員工利用公休日一起植栽，未完成的待下一個公休日再繼續。
總經理李芳林表示，期望期待未來新場試營運後，植栽的成果可以長大形成自然綠化圍籬。全體員工一起共同做事情，是一件很有意義的事情，盼能在努力齊心下新場順利遷成。
在春節過年期間，台南農產運銷公司也將各地農特產品組合成新春版禮盒，包括有知名的英雄麵新春版禮盒，大吉大利（吉祥橘子禮盒）、限量客製（幸福棗到禮盒）、超夯香甜多汁（茂谷柑禮盒）、平安福氣（頂級日本青森蘋果禮盒），首推「棗到蘋安」精緻禮盒，以台南限定蜜棗加上日本青森蘋果；讓民眾方便採買新鮮農特產品，也協助農民行銷，更多應景客製化禮盒，可請上台南農產運銷公司網站訂購https://www.t-apmc.com.tw/；另客製服務-企業團體關大量訂購請洽詢06-5905907黃小姐
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