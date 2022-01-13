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員工合力植下1千株矮仙丹 祈新化果菜市場6月遷場順利

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供

台南市農產運銷公司總經理李芳林帶領全場員工共25人，花一天休假日在新化果菜市場新場圍籬植栽1000株矮仙丹，李芳林表示，全體員工一起共同完成一件事情，是很有意義的事情，期待6個月後營運時，矮仙丹長大成為綠色圍籬景觀，以最好的環境迎賓。

位在虎頭埤附近的新化果菜市場新建工程，預計今年6月試營運，也被視為台南市今年最被期待的新建設，還沒開幕就先轟動。主體4層樓高的建築，外觀還有如綠色山丘般的梯田造型屋頂，梯田廣植草皮，將由農業局編列經費維護，為了讓四周環境更美麗，向新化苗圃申請1千株矮仙丹，全體員工利用公休日一起植栽，未完成的待下一個公休日再繼續。

總經理李芳林表示，期望期待未來新場試營運後，植栽的成果可以長大形成自然綠化圍籬。全體員工一起共同做事情，是一件很有意義的事情，盼能在努力齊心下新場順利遷成。

在春節過年期間，台南農產運銷公司也將各地農特產品組合成新春版禮盒，包括有知名的英雄麵新春版禮盒，大吉大利（吉祥橘子禮盒）、限量客製（幸福棗到禮盒）、超夯香甜多汁（茂谷柑禮盒）、平安福氣（頂級日本青森蘋果禮盒），首推「棗到蘋安」精緻禮盒，以台南限定蜜棗加上日本青森蘋果；讓民眾方便採買新鮮農特產品，也協助農民行銷，更多應景客製化禮盒，可請上台南農產運銷公司網站訂購https://www.t-apmc.com.tw/；另客製服務-企業團體關大量訂購請洽詢06-5905907黃小姐

台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林與全體員工共同在新化果菜新場種植1千株矮仙丹，期待半年後試營運能漂亮迎賓。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林推薦新春禮盒「棗到蘋安」。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司總經理李芳林推薦新春禮盒「棗到蘋安」。圖／台南農產運銷公司提供

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