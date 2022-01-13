員工合力植下1千株矮仙丹 祈新化果菜市場6月遷場順利

台南市農產運銷公司總經理李芳林帶領全場員工共25人，花一天休假日在新化果菜市場新場圍籬植栽1000株矮仙丹，李芳林表示，全體員工一起共同完成一件事情，是很有意義的事情，期待6個月後營運時，矮仙丹長大成為綠色圍籬景觀，以最好的環境迎賓。

位在虎頭埤附近的新化果菜市場新建工程，預計今年6月試營運，也被視為台南市今年最被期待的新建設，還沒開幕就先轟動。主體4層樓高的建築，外觀還有如綠色山丘般的梯田造型屋頂，梯田廣植草皮，將由農業局編列經費維護，為了讓四周環境更美麗，向新化苗圃申請1千株矮仙丹，全體員工利用公休日一起植栽，未完成的待下一個公休日再繼續。

總經理李芳林表示，期望期待未來新場試營運後，植栽的成果可以長大形成自然綠化圍籬。全體員工一起共同做事情，是一件很有意義的事情，盼能在努力齊心下新場順利遷成。