彩虹扶輪社長贈母校13萬獎學金 助推角力競技不遺餘力

嘉義縣太保國中近年積極推動「角力競技」，學生在國內外賽事屢獲佳績，校友嘉義彩虹扶輪社長黃麗貞，昨捐贈母校13萬元學生獎學金，為學生們加油打氣，鼓勵學生奮發向上。

太保國中以「主動嘗試、勤奮踏實、合作溝通與美感幸福」為願景，近年致力推動角力競技，去年全國總統盃角力錦標賽，學生官俊呈勇奪金牌、王佑承獲得銀牌、呂春和獲得銅牌，並獲國中男子組希羅式團體亞軍榮譽。

但依規定，獎助金來源必須靠校方對外募款，太保市農會總幹事、國際扶輪3470地區彩虹扶輪社長黃麗貞得知此事後，主動聯繫校方，並表示願意協助贊助相關經費。

黃麗貞說，彩虹是美麗記號，也代表快樂、朝氣及美麗，多數人看到彩虹都會驚喜、讚嘆。今年度主題是「以服務改善人生」，扶輪社將持續發揚「彩虹傳愛」精神回饋社會。