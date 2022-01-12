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有酬實習月薪逾3萬 敏惠醫專新營醫院培育長照生力軍
台南敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，下月起將有該校五專專四20多名學生前往有酬實習，除每月總收入可達3萬元，也為提早進入職場準備。
敏惠醫專今舉行記者會，敏惠校長葉至誠、新營醫院院長陳明智今代表兩方進行簽約儀式，敏惠董事長沈秀春、副校長曾瑞譙等人率領學生出席。
葉至誠說，國發會推估台灣2025年將邁向超高齡社會，校方與新營醫院合作培育長照人才，今年2月將有20多名五專部長期照顧與健康促進管理科專四學生，以有酬實習加入新營醫院護理之家團隊服務。學校建構 「 五年公費 、 有酬實習、優質就業、專業 深耕」特色 ，希望為長期照顧專業領域 ，挹注優秀青年學子投身。
「有酬實習，含加班月收入可超過3萬元。」曾瑞譙表示，敏惠與新營醫院合作已超過20年，從一開始安排護理科學生，今年擴大到長健科學生，而新營醫院預計明年設置100床住宿型長照機構，地點國道3號柳營交流道附近，敏惠學生可就近實習。
沈秀春表示，根據衛福部統計，當前參與長期照顧專業服務工作者有8萬5000多人，居家照服約4萬3000多人，另有3萬4000多人從事機構式長期照顧，屬社區約有8000多人，服務總量大約35萬名長輩。若以全台目前需要長期照顧約85萬名長者來看人力仍不足。因應高齡社會來臨，配合政府「長照2.0」政策，敏惠醫專開辦設置長健科，目前已五專部、二專在職班，學科在學人數計有400多人，未來就業不成問題。
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