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有酬實習月薪逾3萬 敏惠醫專新營醫院培育長照生力軍

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，敏惠校長葉至誠（右起）、董事長沈秀春、新營醫院院長陳明智、新營醫院主任黃麗蘭出席。記者謝進盛／攝影
台南柳營敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，敏惠校長葉至誠（右起）、董事長沈秀春、新營醫院院長陳明智、新營醫院主任黃麗蘭出席。記者謝進盛／攝影

台南敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，下月起將有該校五專專四20多名學生前往有酬實習，除每月總收入可達3萬元，也為提早進入職場準備。

敏惠醫專今舉行記者會，敏惠校長葉至誠、新營醫院院長陳明智今代表兩方進行簽約儀式，敏惠董事長沈秀春、副校長曾瑞譙等人率領學生出席。

葉至誠說，國發會推估台灣2025年將邁向超高齡社會，校方與新營醫院合作培育長照人才，今年2月將有20多名五專部長期照顧與健康促進管理科專四學生，以有酬實習加入新營醫院護理之家團隊服務。學校建構 「 五年公費 、 有酬實習、優質就業、專業 深耕」特色 ，希望為長期照顧專業領域 ，挹注優秀青年學子投身。

「有酬實習，含加班月收入可超過3萬元。」曾瑞譙表示，敏惠與新營醫院合作已超過20年，從一開始安排護理科學生，今年擴大到長健科學生，而新營醫院預計明年設置100床住宿型長照機構，地點國道3號柳營交流道附近，敏惠學生可就近實習。

沈秀春表示，根據衛福部統計，當前參與長期照顧專業服務工作者有8萬5000多人，居家照服約4萬3000多人，另有3萬4000多人從事機構式長期照顧，屬社區約有8000多人，服務總量大約35萬名長輩。若以全台目前需要長期照顧約85萬名長者來看人力仍不足。因應高齡社會來臨，配合政府「長照2.0」政策，敏惠醫專開辦設置長健科，目前已五專部、二專在職班，學科在學人數計有400多人，未來就業不成問題。

台南柳營敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，敏惠校長葉至誠（左起）、董事長沈秀春、新營醫院院長陳明智、新營醫院主任黃麗蘭出席。記者謝進盛／攝影
台南柳營敏惠醫專與衛福部新營醫院共同合作打造長照專業服務機構，敏惠校長葉至誠（左起）、董事長沈秀春、新營醫院院長陳明智、新營醫院主任黃麗蘭出席。記者謝進盛／攝影

實習 長照 敏惠醫專

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