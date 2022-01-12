退休師許献平自力出書「有求必應」 記錄台灣有應公傳奇

出生台南七股的退休老師許献平，有右手寫宮廟神佛，左手寫厲祠魂靈之稱，被百萬小說家詹明儒封為「神鬼行者」，除在大台南地區以鄉鎮為單位地毯式搜索記錄有應公的故事，更跨到全台收集先民故事，用退休金出版《有求必應－ 台灣有應公的鄉野傳奇》，許献平表示下一步將以在台灣外國人有應公、姑娘媽有應公等主題出書。

《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》是許献平在出版《南瀛厲祠誌》的空檔，將敘寫厲祠魂靈的視野，從南瀛大地望向台灣全島，一步一腳印田調、撰寫、集結成冊的有應公傳奇故事，已是第9本有應公的著作，他將退休金部分拿來成立鹽鄉文史工作室出書。

許献平表示，台灣從鄭氏東都王朝之後的移民社會背景，造成許多客死異鄉、曝屍荒野的不幸事件，時人悲憫其情，也怕其作祟，乃收埋並立祠以祀其魂魄，使其有所依歸，不再「衣草附木，求食殃民」，而形成台灣的「有應公」信仰，流傳至今。

許献平說，這些無主孤魂的「有應公」，都曾經也是有七情六慾的血肉之軀，或冤死、或戰亡、或為水流屍、或為烈士魂，不管是以何種方式走完愛恨情仇的人生旅途，都是我們可敬可佩的先民。每一間「有應公廟」，都是一則故事，一篇傳奇。收集這些故事、傳奇，集結成書，一則向先民致敬，再則讓這些鄉野傳奇不因社會的變遷而湮滅。

全書共收錄31篇，分布在新北市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣等縣市，這些魂靈厲鬼，除台灣在地外，還有荷蘭、日本、韓國等國籍，唯一祀奉韓國人的有應公廟位在台南山上區的「韓國井田三子」小祠；新化有奉祀日本女童的有應公、阿美族部落中漢人庄廟內的日本人有應公、奉祀清代嘉義三大民變義民英靈的有應公等。

國立成功大學中文系教授陳益源在推薦序中說「這些冤魂厲鬼的傳奇故事，跨越國籍、種族和性別，讀來令人悲憤，有時則叫人感傷。」