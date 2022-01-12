玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央補助5億 2024啟用

台南市政府農業局今表示，市府向農委會農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規畫案，今天已獲農委會通知該案審查通過，同意依規劃建置經費5億元核予補助，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心，預計約2年後營運。

台南市政府農業局下午發布新聞稿宣布上述喜訊，農業局說，市長黃偉哲去年6月指示農業局向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，主體建築2層計2255坪，成立後預期可收購臺南市及鄰近縣市青果，執行理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等作業。

農業局長李建裕說，台南市政府自2019年起著手辦理冷鏈物流中心先期規畫，感謝中央大力支持，盼藉由中央與地方政府共同合作，協力布建完整冷鏈物流體系。

他說，第一階段中央核定硬體建設3.16億元，已進入基本設計階段，預計5月完成細部設計，11月辦理發包；興建後將採營運移轉(OT)方式委由民間機構營運，目前已進入先期規劃階段，如招商順利，11月即可徵得營運廠商並報請中央核定第二階段設備經費1.84億元。整體將於2024年第一季啟用營運。