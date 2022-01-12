嘉縣台61線南北雙向新增2組雷達測速照相 春節前啟用

嘉義縣警察局測速固定照相桿，去年取締超速共計2萬4606件，其中台1線277.51Ｋ（水上鄉南靖段）共取締6154件，蟬聯全縣第一的測速照相桿王；警局分別在台61線北上264K+336M處，以及南下257K+310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，7日公告宣導，將於農曆年前20日啟用執法。

嘉縣境現有8組測速固定照相桿設備，但近期警方不斷接獲民眾陳情，指出部分路段超速違規導致車禍發生比率高，且加速產生噪音影響生活品質，尤其台61線西濱快速公路108年至110年間，發生死亡車禍4件，受傷75人，大多歸因於超速肇事，亟需建構全天候執法設備，因此警察局分別在台61線北上264K+336M處，以及南下257K+310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，20日啟用執法。

交通隊說，110年測速桿取締超速排名如下：第一名：台1線277.51Ｋ (水上南靖段)取締6,154件；第二名：台18線1.5Ｋ (太保段)處取締3,557件。第三名：大林鎮162線10.953處K取締3,367件。