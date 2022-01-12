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搶救少子化吸年輕人返鄉 鹿草鄉生育補助加碼頭胎1萬元
嘉義縣人口跌破50萬人，跌勢不止，死亡人數大於生育人數，「生不如死」，偏鄉鹿草鄉轄區馬稠後產業園區開發，鄉代會為提高生育，吸引年輕人返鄉，決議通過元月起加碼補助，頭胎生育補助1萬元。
鄉長楊秀玉說，元月1日起，設籍鹿草鄉6個月，生育第一胎補助1萬元、第二胎補助2萬元，第三胎以上補助3萬元，新生兒父母除縣府生育補助1萬元，還有公所1萬元生育補助，嬰兒出生後3個月內可攜帶戶口名簿、印章與存摺至鹿草鄉公所社會課辦理。
楊秀玉表示，公所原自第二胎才補助，鑑於人口外流、老化、出生率降低，人口數逐年減少，為提升生育率，減緩少子化困境，鄉代會主席施坤霖提案，全體代表連署，建議第一胎即開始補助，她支持，通過鹿草鄉生育補助金發放自治條例，決議鄉內婦女生育第一胎就開始補助，並逐胎加碼補助金額，增加年輕人生育意願。
老化比例高的鹿草鄉，因第二納骨塔使用率高，塔位數不足，公所新增2358個塔位，去年最後一次新增塔位，鄉民詢問度高，公所為公平起見開放民眾排隊，大批民眾排隊搶塔位，有人前一晚就來排隊。
楊秀玉說，鹿草馬稠後產業園區開發中，鄉內道路交通網布建完成，衷心期盼旅外遊子回鄉定居，見證故鄉新風貌，共同攜手打造新家園。縣府戶政科統計，鹿草鄉去年人口只有1萬4658人，全縣18鄉鎮市排倒數第五名，去年新生兒只有66人，死亡214人。
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