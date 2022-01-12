晁陽綠能農園10年磨1劍 農電基地獲教育場域認證

國內最早推動農電共生的雲林縣麥寮晁陽綠能農園，獲行政院列為環境教育場域，政務委員張景森今天親赴揭牌，並強調「農電」發展要先改變國人錯誤觀念，認為種電影響農業，其實只要適度調節遮光率，農電是可併存相輔相成，期待晁陽的10年成功經驗能成為推廣農電最佳的基地。

晁陽綠能農園獲環保署認證今天正式掛牌成為雲林第10個環境教育場域，行政院政務員委張景森、雲林縣長張麗善、環球、屏東等多所科大校長主持揭牌，來自各地數百名休閒農園及學界代表參觀園區，對水循環農園及過貓、蟋蟀培育場驚艷不已。

張麗善說明雲林推動漁電共生綠能的現況與發展，強調未來將會地盡其利，結合綠電和產業同步發展，晁陽以綠色經濟實踐者自許，打造雲林最大的綠能、農業、健康飲食、生態復育的食農教育農場，能獲認證，對雲林推動農電有很大幫助。

晁陽董事長邱信富說，天使不敢走的路，傻子一腳踩進來，他便是那傻子，10年來辛苦經營創建國內第1座農電共榮的綠能農場，整座農園打造循環經濟，太陽能下種菇、種菜打出無毒品牌，成功營造農電共榮基地，如今ESG獲續發展趨勢已成顯學，晁陽會引入更多元的農電教育體系，再往前邁進為保護地球盡心力。