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台南三井outlet2月25日正式開幕 所有品牌看這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供

台南三井outlet今天公布開幕日期，表示這樣從2月中旬起試營運，2月25日正式開幕，今天並公布進駐的品牌，預料開幕之後，將成為南台灣民眾另一個購物聖地。

南部民眾原本期望三井outlet能夠在農曆年前開幕，但昨天台南市市政會議中，交通局就已經公布了開幕日期是在過年之後。

三井outlet目前在台北林口及台中各有據點，台南是第三個，公司表示，主體外觀採用的紅陶磚牆面則是完全融入在地熟悉的、帶點古都風味的特色。

三井今天還公布了台南outlet進駐的品牌包括：

一、國際：包含跨世代最愛的時尚品牌，如「COACH」「POLO RALPH LAUREN」「ALL SAINTS」等，休閒品牌有台灣南部首度展店「Abercrombie & Fitch」「abercrombie kids」「HOLLISTER」「GILLY HICKS」「REPLAY」，台南OUTLET首店有「GAP」「Tommy Hilfiger」「agnes b.」等超人氣國際品牌。

二、日系：有「BEAMS」「UNITED ARROWS」「URBAN RESERCH」，以及南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」等日本品牌，滿足無法出國的購物需求。

三、運動/戶外：包含「NIKE」「adidas」「PUMA」「New Balance」「Under Armour」「The North Face」「Timberland」等人氣運動、戶外品牌。值得一提的是來自西班牙為全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」也是台灣OUTLET初次展店。

四、親子娛樂：親子娛樂有首次進駐台南OUTLET的「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」「LEGO」「TAKARA TOMY」等。「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」是適合全家親子同樂的室內遊樂園，滿足所有年齡層的玩樂需求，充滿電腦科技的歡樂天堂。

五、生活家用：因應消費者的生活品質提高，對於具有高質感與實用性兼具的家用商品需求也越來越多。此次所引進的多家知名生活、數位及家電品牌，正好能滿足您對高品質生活之所需。包括首次進駐台南OUTLET的「PANASONIC Living+生活品味館」「阿原肥皂」「BOSE」「OSIM」「集雅社 電競音響館」「Electrolux」「Zwilling」「TEFAL」等。

在餐飲部分，一、主題餐廳：有全台灣知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等在地名店，日系名店部份，有首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等日系排隊美食。

二、美食廣場：美食廣場包含全台知名度超高的嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐商場、40年的高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」、台南在地漢堡人氣店「之堡」等。日系人氣名店「金子半之助」、「宮武讚歧烏龍」以及新型態的「銀座宮下 牛壽喜屋」等。另外還有台南在地甜品代表豆花名店「同記安平豆花」，冰淇淋界的精品「Häagen-Dazs」等。

三、輕食/伴手禮：古都台南除了是國人最喜愛的城市之一，本設施緊鄰高鐵台南站，考量外地旅客需求，特別規劃引進輕食及伴手禮專賣店。包含有泡芙排隊名店「beard papa′s」、首次在南台灣展店的日本麵包「DONQ(Mini One)」等日系輕食甜品之外，還有台南在地人氣店「Mochi Mochi鬆餅屋」、全球連鎖咖啡「STARBUCKS」、台灣伴手禮名店「郭元益」、台南伴手禮店「府城市集」、全球人氣巧克力專賣店「GODIVA」等。

台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
台南三井outlet確定在2月25日開幕。圖／三井提供
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