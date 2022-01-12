嘉義市福添福送愛13年 讓幸福再添福

嘉義市福添福社會福利基金會長期關懷弱勢13年來愛心不間斷，今年準備100萬元紅包、福袋伴手禮1500份分送雲嘉嘉地區弱勢家庭及團體。

嘉義市長黃敏惠表示，基金會即使在嚴峻的疫情中，仍不改初衷，提供每個遭遇困境的家庭最及時的協助，傳遞祝福、幸福再添福，給予弱勢家庭最溫暖的關懷。

基金會今天上午舉辦「助你幸福•送愛到家」活動，嘉義市長黃敏惠、福添福基金會董事長陳素月、創辦人陳盈助、市議會議長莊豐安以及多位市議員等都出席與會。

黃敏惠表示，基金會在董事長陳素月、創辦人陳盈助以及董監事、志工們的用心與努力，每年在歲末年終的時刻，陪伴弱勢家庭及團體渡過難關。即使在嚴峻的疫情中，仍不改初衷，提供每個遭遇困境的家庭最及時的協助，更將約100萬元的紅包、福袋伴手禮1500份，分送雲嘉地區弱勢家庭及團體，傳遞祝福、幸福再添福，給予弱勢家庭最無私的支持。

董事長陳素月表示，基金會13年來，透過專業社工的訪視，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴他們度過難關，也期盼他們能自立自強，面對生命中各項挑戰。

她說，「在別人的需要裡，看見我們的責任」，是基金會的使命與精神，希望透過公私部門間的協力與合作，協助更多弱勢家庭脫離困境，讓社會因人與人間的相互關懷、幫助，更為溫馨美好。

創辦人陳盈助及董事長陳素月致贈扶助戶代表紅包及福袋伴手禮，肯定弱勢家 庭面對困境不屈不撓的毅力；勉勵弱勢學子，秉持積極向上的精神，開拓自我的人生。