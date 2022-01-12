台南捷運紅線直通高雄大湖 沿線規劃10站

台南市政府初步規劃台南捷運紅線，這條路線從台南第1期藍線大林站直通高雄市大湖，長度11.19公里，沿線將設置10座車站及1座機廠。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南捷運紅線路線長度11.19公里，沿線將設置10座車站及1座機廠，紅線起自台南大林站（中華東路與大同路口），沿台1線往南直通高雄市大湖。

交通局長王銘德表示，紅線是串連台南及高雄兩市的重要交通路線，沿線經過南台南副都心、台南航空站、嘉藥大學城、大湖生活圈等聚落，再透過高雄紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南到高雄成為規模更大、機能更完整的「南高大都會」。

王銘德說，台南捷運計畫須經過可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計，才能進入工程及通車營運，每條路線從規劃到完工通車至少須10年以上；目前紅線處於可行性研究階段，交通局將蒐集民眾意見，納入評估檢討完成規劃成果，以利後續提報中央審議爭取核定，再進入下一階段綜合規劃作業。

市府預定召開台南捷運紅線3場說明會，分別是1月18日在南區大恩里活動中心、2月18日在仁德區成功里活動中心及2月24日在高雄市湖內區太爺公舘社區聯合活動中心。

台南捷運4條優先路網中，除第1期藍線及第1期藍線延伸線，正在進行民意溝通作業的綠線從東區平實營區到健康路，紅線從大同路到高雄大湖站，處於可行性研究期末作業階段。另外，市府尚在爭取高鐵台南站到新市區的深綠線及大同路到安平區、安南區、南科、善化區的黃線等2條路線。