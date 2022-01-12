快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

台南捷運紅線直通高雄大湖 沿線規劃10站

中央社 / 台南12日電

台南市政府初步規劃台南捷運紅線，這條路線從台南第1期藍線大林站直通高雄市大湖，長度11.19公里，沿線將設置10座車站及1座機廠。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南捷運紅線路線長度11.19公里，沿線將設置10座車站及1座機廠，紅線起自台南大林站（中華東路與大同路口），沿台1線往南直通高雄市大湖。

交通局長王銘德表示，紅線是串連台南及高雄兩市的重要交通路線，沿線經過南台南副都心、台南航空站、嘉藥大學城、大湖生活圈等聚落，再透過高雄紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南到高雄成為規模更大、機能更完整的「南高大都會」。

王銘德說，台南捷運計畫須經過可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計，才能進入工程及通車營運，每條路線從規劃到完工通車至少須10年以上；目前紅線處於可行性研究階段，交通局將蒐集民眾意見，納入評估檢討完成規劃成果，以利後續提報中央審議爭取核定，再進入下一階段綜合規劃作業。

市府預定召開台南捷運紅線3場說明會，分別是1月18日在南區大恩里活動中心、2月18日在仁德區成功里活動中心及2月24日在高雄市湖內區太爺公舘社區聯合活動中心。

台南捷運4條優先路網中，除第1期藍線及第1期藍線延伸線，正在進行民意溝通作業的綠線從東區平實營區到健康路，紅線從大同路到高雄大湖站，處於可行性研究期末作業階段。另外，市府尚在爭取高鐵台南站到新市區的深綠線及大同路到安平區、安南區、南科、善化區的黃線等2條路線。

台南 捷運 高雄市

延伸閱讀

桃機確診足跡到高雄 匡列51人及8名旁座者採檢均陰性

IWC大飛行員表展 台北101、高雄義享專賣店聯袂啟航

高雄房市夯熱 皇苑建設去年售屋收入逾62億

湖光山色的仙境！苗栗新增觀景平台俯瞰美景，還能直達大湖草莓園採草莓

相關新聞

量少、年節需求旺季 台南將軍火燒蝦今年漲

春節近，買氣旺，台南將軍區青鯤鯓著名的火燒蝦，因近年撈捕不易，今年估計產量較往年至少少了3成以上，價格略漲，由去年每台斤...

嘉義市福添福送愛13年 讓幸福再添福

嘉義市福添福社會福利基金會長期關懷弱勢13年來愛心不間斷，今年準備100萬元紅包、福袋伴手禮1500份分送雲嘉嘉地區弱勢...

解決台南中西區塞車 升級智慧號誌旅行時間至少省5％

台南舊城區觀光、通勤人潮多，每到假日、上下班尖峰時刻就容易交通壅塞，加上路幅又狹小，固定號誌時制已無法即時負荷龐大車流量...

台南著名美食「江水號」舊址說掰掰 期待一年後能再現

台南著名的甜品店中西區西市場內的「江水號」，90年的老店， 10日在舊址營業最後一天，被市政府市場處稱為「活的古蹟」，未...

嘉市底渣、飛灰將能自行處理 這兩場13日動土

嘉義市政府打造「綠能永續循環園區」，其中在湖子內地區環保用地，位於湖美一路與環湖路口，建「底渣再利用場」、「飛灰穩定化物...

小人物大故事／傳道師闢農場教種 更生人自食其力

台南監獄明德戒治分監傳道胡子琳曾是創業成功的老闆，之後經商失敗，經歷人生低潮後到神學院就讀，並定期到監獄傳播福音，看到很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。