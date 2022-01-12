台南2特教師反彈懲處不公 教育局：可提救濟

台南市大橋國中2名特教教師被校方以損害學生受教權為由啟動不適任調查，後來被記2次申誡，但2人向媒體反映懲處不公。台南市教育局回應，懲處無不妥，當事人可依法提出救濟。

全國教育產業工會在去年4月曾發布新聞稿指出，大橋國中2名教師申請介聘時突被告知疑似不適任，正在接受調查無法提出介聘申請。當時校方回應指出，這2名教師教學有消極任事、未善盡職責情況，影響學生受教權和升學權益，經校事會議討論決定提報到台南市政府教育局專審會。

蘋果新聞網今天報導指出，2名教師去年11月收到專審會結案報告摘要，其中記載當事人無「教學行為失當，明顯損害學生學習權益」、「於教學、輔導管教或處理行政事務過程中消極不作為，致使教學成效不佳、學生異常行為嚴重或行政延宕，且有具體事實」及「有其他教學不力或不能勝任工作之具體事實」等情事。

摘要中也提到「惟雖無法直接判定及直接歸咎於當事人本身，但當事人之種種行為確實有怠惰、規避應行使之責任之處，建請學校移請教師成績考核委員會衡處」。

2名教師認為懲處不公，並質疑校方人員涉嫌職場霸凌。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，此案經台南市教師專業審查會調查完成，並決議2名教師雖未達教師法第16條第1項第1款所規定的具體不適任情形，但有不符特殊教育法等規定的違失行為，如有關身心障礙學生個別化教育計畫（簡稱IEP）以團隊合作方式訂定，但當事教師以個資法為由，拒絕提供學生IEP。

台南市教育局指出，此行為致使行政人員及相關教師無法共同參與，以訂定符合學生特性的計畫，恐將影響學生受教權，因此對於2名教師的違失行為，由學校依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條規定作成行政懲處，合乎法定程序，並無不妥。

教育局表示，學校已對2名教師核予申誡2次，當事人若不服行政懲處，可依教師法第44條提出相關救濟（包括申訴或訴願）。至於當事人認為學校人員疑似職場霸凌部分，可依校方所訂的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」填具通報單，由學校依規定調查處理。