解決台南中西區塞車 升級智慧號誌旅行時間至少省5％

台南舊城區觀光、通勤人潮多，每到假日、上下班尖峰時刻就容易交通壅塞，加上路幅又狹小，固定號誌時制已無法即時負荷龐大車流量，導致交通系統效能大打折扣，市府用AI辨識技術取代人工調控110個路口號誌，升級中西區智慧路網動態號誌系統，汽機車族在中西區旅行時間可減少5到11％。

「改善市區交通壅塞問題是我上任以來的首要任務」，台南市長黃偉哲說，碰到塞車時，許多民眾會罵「這路口沒有警察指揮嗎？」警察看到車多會手動調控號誌，將綠燈秒數延長，但仍難以因應瞬息萬變的交通狀況，假設出現工程或事故，可能半小時的車流狀況就不同，如果靠人工智慧、整體路網即時控制，就能自動偵測車流量機動調整號誌時間。

交通局長王銘德指出，新設動態號誌系統針對14條易壅塞主要幹道建置AI影像辨識設備，並結合GOOGLE旅行時間、即時監視器等，因應不同車流量自動調整號誌秒數，一旦車流量變多，就會延長路燈時間。經過實際測試，在第1期建置範圍府前路以南、金華路以東、健康路以北與大同路以西內，通過幹道所需的平均時間可節省5.4%；第2期建置範圍成功路以南、金華路以東、府前路以北與北門路以西，可省時達11.7%。