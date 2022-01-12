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台南著名美食「江水號」舊址說掰掰 期待一年後能再現
台南著名的甜品店中西區西市場內的「江水號」，90年的老店， 10日在舊址營業最後一天，被市政府市場處稱為「活的古蹟」，未來爭取在原址重建營業，讓老店能夠繼續傳承台南美味。
國華街西市場內美食眾多，除了江水號外，還有阿瑞意麵、春川煎餅、鄭記土魠魚羹、川記蝦仁肉圓及純薏仁等，最近都陸續搬遷到對面、國華街與正興街口的貨櫃臨時場地，主要是配合北側市定古蹟西市場的整修，市場處也決定將舊有的攤商拆除重建。
市場處表示，這幾天攤商都已經陸續搬遷，預計在16日全面封閉，而任封閉之前，也陸續幫老店留下影像紀錄，21日對面的臨時場地開幕，農曆年之後，會再舉辦千人感恩紀念會，為西市場的重生預做準備。
市場處處長陳豪吉表示，市場內共有38個攤商，大約有一半願意搬到對面的臨時場地，其他家則暫時歇業，至於攤商擔憂未來沒有辦法回到原址繼續營業，目前爭取中。
他表示，舊攤位已經有超過50年的歷史，這次配合西市場整建，重新規劃，未來的攤位面積會縮小，但是盡量爭取讓38攤都能夠回去，不過因為是在古蹟範圍之內，一切還是要看古蹟審議委員會的決議，目前還沒有辦法確定，如果能夠順利重建，預計一年之後能夠完工。
他表示，這些美食是台南市傳統文化的一部分，等於是活的古蹟，西市場完工後，如果沒有這些美食陪襯，也會顯得孤單，而且該處本來就是市場預定地，攤商都是合法的，所以會持續爭取。
要離開老攤位，業者都相當不捨，對面的臨時攤位場地並不大，但是為了要留在熱鬧的國華商圈，業者也只能將就。
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