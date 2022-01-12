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嘉市底渣、飛灰將能自行處理 這兩場13日動土

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委王美惠（中）協助嘉義市政府爭取中央補助「綠能永續循環園區」建設。圖為去年4月她邀環保署長張子敬考察。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（中）協助嘉義市政府爭取中央補助「綠能永續循環園區」建設。圖為去年4月她邀環保署長張子敬考察。圖／立委王美惠提供

嘉義市政府打造「綠能永續循環園區」，其中在湖子內地區環保用地，位於湖美一路與環湖路口，建「底渣再利用場」、「飛灰穩定化物暫置場」，獲環保署核定補助7200萬元，市府自籌1200萬，13日將動工，未來嘉市能自行處理全數底渣和飛灰，做成再生粒料，用於公共工程，邁向循環經濟。

嘉市環保局指出，綠能永續循環園區包括垃圾焚化廠、資源回收場，以及15公頃的環保用地建設包括底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場、灰渣掩埋場、資源物細分類廠、廚餘再利用廠等。

立委王美惠表示，垃圾焚化後所產生的飛灰與底渣，都須委外處理，但近年處理費用飆升，造成財政負擔，兩大工程也因原物料上漲等問題，延宕多年，她去年4月也邀環保署長張子敬來考察，極力爭取中央補助嘉義市綠能園區建設。

王美惠說明，多次協調溝通下，環保署核定補助底渣再利用廠的廠房興建工程，與飛灰穩定化物暫置區的圍牆、大門、監視系統、整地作業，以及購置暫存區防止雨水及地下水滲漏等設施。

王美惠說，中央、地方協力下，終於能排除萬難動土，完工後嘉市將能自行處理全數底渣和飛灰，底渣自主處理後，不再有無處可置放窘境，更能製成焚化再生粒料，替代天然資源，並能用於公共工程，配合環保署推動廢棄物回收再利用政策。

嘉義市政府打造「綠能永續循環園區」，其中在湖子內地區15公頃環保用地，將建底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場，13日將動工。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府打造「綠能永續循環園區」，其中在湖子內地區15公頃環保用地，將建底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場，13日將動工。圖／嘉市環保局提供

環保署 嘉義 考察

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