新化年貨大街22日登場 全程戴口罩禁試吃與邊走邊吃

連續舉辦第11屆的台南新化年貨大街即將在1月22日開跑，台南市府經發局今天在市政會議，說明相關活動規劃及防疫措施，市長黃偉哲指示，因應全國疫情發展，活動不僅要辦得好，更重要的是辦得安全，年貨大街禁止試吃與邊走邊吃，請攤商做好自主健康管理，場內全程戴口罩，他並要求活動現場加強防疫稽查與輔導。

經發局表示，今年的新化年貨大街活動主軸為「虎賀康」，活動期間為1月22日至28日，主要活動地點在新化老街中正路上（中山路至和平街段），活動主舞台設置在大目降廣場，經發局也預告將在1月20日舉辦活動宣傳記者會、1月23日舉辦開幕活動。

經發局表示，今年的年貨大街共有150攤，展售多元年貨商品，參展攤商皆為符合節慶及有食品業者登錄的績優廠商。另外，也配合食品衛生安全稽查及輔導，為消費者食品安全把關，各項商品也會明確標示價格，確保民眾權益。

在活動亮點方面，將有商家促銷拍賣及一元競標，還有精采的舞台表演及多項限量小禮，相關活動細節在1/20記者會一併公布。

在防疫方面，近期北部有疫情升溫之虞，經發局呼籲民眾前往新化年貨大街時，一律須配戴口罩；入口也會實施實聯制及量測體溫，攤商並自主管理量測體溫；另外，禁止試吃及邊走邊吃。屆時工作人員會進行走動式防疫宣導，請民眾配合遵守防疫規定。