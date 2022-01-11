台南市大內區公所志工 到弱勢長者家義剪送年菜

台南市大內區公所號召民間力量投入，今天舉辦「春節溫馨過好年」活動，公所人員兵分多路送餐及帶領志工到長輩家義剪、送年菜，，傳送溫暖關懷給獨居、弱勢長者，希望他們放心迎接農曆年節。

大內公所今天結合大內區行善團、大內婦女會、祥和志工小隊及社區發展協會等團體舉辦弱勢送餐及義剪。行善團團長林宗輝及團員提供20份美味年菜、仲富工程行李仲義提供20盒餐盒給需要關懷的長者。

公所表示，提供專車載送行動不便的長輩至活動中心剪髮，並安排理髮師到不便出門的個案家為個案理髮；感謝婦女會理事長楊素月接洽金旗髮廊、可麗美髮沙龍及美芬美髮工作室專業理髮師為長者及居民整理頭髮及儀容，以新氣象來迎春，弱勢居民對貼心服務讚不絕口。

公所為感謝各團體協助，主任秘書吳文雄代表頒發感謝狀，也感謝市議員尤榮智與陳秋宏參與活動。除送年菜及義剪，公所員工都對長輩宣導防災觀念，避免長輩在寒冬使用電器不當發生意外。

區長李義隆表示，這樣的年終活動去年開始辦理，結合在地團體力量，大家本著服務鄉里的心共同出錢出力，彼此盡心盡力使活動圓滿完成，在居民結構老化的大內區，這樣的活動更具獨特意義，透過實地的慰訪及參與，讓大內鄉親間的關係更加緊密。