快訊

確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

F-16V疑墜落現場搜尋情況曝光 民眾：常見軍機練習炸射

台南市大內區公所志工 到弱勢長者家義剪送年菜

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供

台南市大內區公所號召民間力量投入，今天舉辦「春節溫馨過好年」活動，公所人員兵分多路送餐及帶領志工到長輩家義剪、送年菜，，傳送溫暖關懷給獨居、弱勢長者，希望他們放心迎接農曆年節。

大內公所今天結合大內區行善團、大內婦女會、祥和志工小隊及社區發展協會等團體舉辦弱勢送餐及義剪。行善團團長林宗輝及團員提供20份美味年菜、仲富工程行李仲義提供20盒餐盒給需要關懷的長者。

公所表示，提供專車載送行動不便的長輩至活動中心剪髮，並安排理髮師到不便出門的個案家為個案理髮；感謝婦女會理事長楊素月接洽金旗髮廊、可麗美髮沙龍及美芬美髮工作室專業理髮師為長者及居民整理頭髮及儀容，以新氣象來迎春，弱勢居民對貼心服務讚不絕口。

公所為感謝各團體協助，主任秘書吳文雄代表頒發感謝狀，也感謝市議員尤榮智與陳秋宏參與活動。除送年菜及義剪，公所員工都對長輩宣導防災觀念，避免長輩在寒冬使用電器不當發生意外。

區長李義隆表示，這樣的年終活動去年開始辦理，結合在地團體力量，大家本著服務鄉里的心共同出錢出力，彼此盡心盡力使活動圓滿完成，在居民結構老化的大內區，這樣的活動更具獨特意義，透過實地的慰訪及參與，讓大內鄉親間的關係更加緊密。

台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供
台南市大內區公所號召志工團體到弱勢長者家義剪送年菜。圖／區公所提供

年菜 台南

延伸閱讀

一人200元爽嗑澎湃年菜！高CP值宅配6道年菜組　萬巒豬腳、豬肚排骨湯上桌

年菜外帶拚「晚鳥」！各家飯店轉攻新目標 再收一波

三代同堂年貨購 台南封街首辦

飯店業有感「疫情拉警報」 尾牙取消少延期居多

相關新聞

影／南投女童寫信求助全家住破屋 台南做工行善團跨區關切

南投8歲女童發出求救信希望外界可以改善惡劣的居住環境，台南巿勞工局長王鑫基今天帶領做工行善團隊成員前往南投女童居住處會勘...

南市計程車新費率延後實施 交局：不重複收設定費

原訂今年1月27日起實施的台南市計程車新費率，經交通局多方考量各界意見，將延至2月7日和高雄市同步實施。交通局局長王銘德...

雲林縣提供春節7大主題遊程 深度好玩又可抽百萬名車

新春福虎到，慢遊雲林強強滾！雲林縣府文觀處推出「2022幸福迎新春慢遊雲林GO」，提供民眾春節最佳遊程，從新春到元宵規畫...

台南三井Outlet開幕時間確定 想春節前逛的民眾失望了

台南三井Outlet究竟何時開幕，許多民眾都相當關注，台南市政府市政會議下午舉辦，會中說明三井已經決定在農曆年後才開幕，...

嘉市65歲打第3劑設接種站 今開始預約網址在這

催打第3劑，嘉義市政府替65歲以上長輩，本月22日、23日再度開設大型接種站，港坪體育館由陽明醫院承辦、北興國中由聖馬爾...

台南官田慈聖宮連14年寒冬送暖 弱勢戶及學生都受惠

台南官田區慈聖宮連續14年舉辦「寒冬送暖」活動，共募到20多萬元發放紅包與生活物資給官田里內55戶弱勢家庭，更捐款幫助官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。