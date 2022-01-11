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雲林縣提供春節7大主題遊程 深度好玩又可抽百萬名車

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善親手揮毫歡迎全國民眾玩雲林。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善親手揮毫歡迎全國民眾玩雲林。記者蔡維斌／攝影

新春福虎到，慢遊雲林強強滾！雲林縣府文觀處推出「2022幸福迎新春慢遊雲林GO」，提供民眾春節最佳遊程，從新春到元宵規畫7大主題遊程、文化館舍換福袋、街藝匯演與觀光工廠優惠活動，縣長張麗善邀請大家到雲林走春，還有機會抽中百萬名車。

張麗善表示，春節連假想到雲林旅遊，縣府規畫最佳的7大主題「新春遊雲林」遊程，讓大家省時省力又省錢，深度暢遊雲林，包括「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「慢步輕旅行」及「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」及「雲西海陸深度微旅行」，只要在雲林單筆消費滿500元以上，還有機會抽中百萬名車。

首先登場的是「大埤鄉稻草酸菜季」，接著「傳藝雲林迎春接力揮毫」上場，即日起至1月23日邀10個藝文團體60位知名書畫家，在縣內12個文化館接力揮毫，可免費索取大師珍貴墨寶。

雲林20餘所地方文化館包括斗六行啟記念館、虎尾雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL、崙背詔安客家文化館、西螺延平老街文化館、土庫庄役場、水林黃金蝙蝠生態館，1月15日到2月6日推出百場動靜態活動；並送限量版文創品福袋。

「幸福不斷電！」文觀處長陳璧君說，新春玩到元宵節，2月12日北港燈會、虎尾燈會1月28日虎尾燈會、1月22日斗六燈會，長達一個月以上的三大燈會接續登場。1月29日為鄧麗君日，在虎尾中央廣播電台舉辦「永遠的鄧麗君流動藝術饗宴」。

大年初一到初三「新春街頭亮起來」，包括斗六雲中街文創聚落、虎尾央廣數位影音基地、建國眷村、同心公園、西螺東市場、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、台西海口庄派出所歷史建築、口湖遊客中心等，邀請街頭藝人輪番上陣，虎尾建國眷村、北港水道頭文化園區有市集、音樂表演、文青手作；土庫庄役場及古坑荷苞山桐花公園也有音樂劇。

張麗善歡迎全國民眾新春慢遊雲林，吃美食、拜媽祖、中大獎，詳情請搜尋雲林縣府文化觀光處網站。

雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善歡迎全國民眾玩雲林、抽大獎。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善親手揮毫歡迎全國民眾玩雲林。記者蔡維斌／攝影
雲林推出春節七大主題遊程，縣長張麗善親手揮毫歡迎全國民眾玩雲林。記者蔡維斌／攝影

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