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影／南投女童寫信求助全家住破屋 台南做工行善團跨區關切

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南永康區北灣里一名身障低收戶住家屋頂塌陷。圖／勞工局提供
台南永康區北灣里一名身障低收戶住家屋頂塌陷。圖／勞工局提供

南投8歲女童發出求救信希望外界可以改善惡劣的居住環境，台南巿勞工局長王鑫基今天帶領做工行善團隊成員前往南投女童居住處會勘，南投社會局發現案主經濟狀況還好、應可自理，社會局會先輔導導正態度面對處理，把社會資源用在需要的人身上，另房子因是河川地、土地使用有些疑慮待釐清。

台南市長黃偉哲市長獲知南投8歲女童想要改善居家環境後，即打給經常幫助弱勢台南巿做工行善團隊，副總統賴清德（台南市長）昨晚也打電話給台南市勞工局長王鑫基表示關切。

台南市做工行善團隊多年協助弱勢勞工等家庭改善居住環境，看到媒體報導南投女童一家居住環境，也十分不捨，表示如果有需要台南做工行善團出力都願意協助幫忙。

王鑫基表示，女童住家環境確實很差，牆壁是用水泥板一層一層架上去，中間還有縫，兩房一廳一間是案主阿公阿嬤居住，另一間是女童全家擠，小孩有還抱著的或剛學走路，居住環境確實很差。

台南市做工行善團服務轄區弱勢家庭房屋修繕，為推廣希望家園理念，近2年由工（協）會志工等組成的做工行善團隊更跨縣市至屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、南投縣等地分享經驗與服務。

今天會勘完南投案後，做工行善團馬不停蹄，隨後回到台南再會勘兩處弱勢戶，一戶是位於善化區溪美里的獨居老人住處，另一戶是位於永康區北灣里的身障低收阿公。

王鑫基局長表示，善化80多歲獨居阿嬤住家沒有房間和衛浴，還有北灣的身障阿公住家沒有屋頂，門也搖搖欲墜，都會全力協助修繕，台南做工行善團為弱勢修繕房屋，目前已服務完成162戶，另南區與官田區等二戶進行中的修繕案，志工伙伴齊心協力要在元月23日農曆新年前完工，好讓弱勢家庭過好年。

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台南市做工行善團遠赴南投8童女童住處了解及協助。圖／勞工局提供
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台南市做工行善團會勘善化區溪美里的獨居老人住處。圖／勞工局提供
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台南市勞工局長王鑫基（右二）今天率做工行善團前往南投8歲女童住家了解。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右二）今天率做工行善團前往南投8歲女童住家了解。圖／勞工局提供

台南 南投 獨居老人

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