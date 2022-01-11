嘉市65歲打第3劑設接種站 今開始預約網址在這

催打第3劑，嘉義市政府替65歲以上長輩，本月22日、23日再度開設大型接種站，港坪體育館由陽明醫院承辦、北興國中由聖馬爾定醫院，兩處都需線上平台預約，市府宣布今天下午2點起開放預約，提供莫德納、BNT疫苗共1萬1200劑；當天搭疫苗接種特約計程車，單趟補助80元。

衛生局指出，假設1萬1200名額迅速預約額滿，會再向中央爭取配發疫苗後，繼續開放預約系統；至於疫情指揮中心宣布15日起重啟1922網站，已向大型接種站預約者，不必去操作1922網站。若想接種AZ或高端疫苗，可洽嘉市58間合約醫療院所。

衛生局表示，65歲以上、且至少去年10月30日當天含之前打完第2劑，間隔已滿12周，可參與大型接種站，港坪體育館上午8點到下午5點，22日打莫德納、23日打BNT。預約網址http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_gp.php

北興國中早上8點半到下午4點半，22日打BNT、23日打莫德納。預約網址https://flw.stm.org.tw/regtest/VaccReg/Index?ckcode=PEO9999

市府安排大型接種站的特約計程車，市民搭乘每趟補貼80元，低收及中低收入戶，或經濟確實困難，可免收費，19日至23日預約，預約電話（05）2276617、（05）2161887、（05）2161878；身障者可申請免費搭復康巴士，預約電話（05）2771030、0972161873。