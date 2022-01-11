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嘉市65歲打第3劑設接種站 今開始預約網址在這

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市本月22日、23日開65歲以上大型接種站，打第3劑，港坪體育館由陽明醫院承辦、北興國中由聖馬爾定醫院，圖為先前港坪體育館接種站情形。本報資料照片
嘉義市本月22日、23日開65歲以上大型接種站，打第3劑，港坪體育館由陽明醫院承辦、北興國中由聖馬爾定醫院，圖為先前港坪體育館接種站情形。本報資料照片

催打第3劑，嘉義市政府替65歲以上長輩，本月22日、23日再度開設大型接種站，港坪體育館由陽明醫院承辦、北興國中由聖馬爾定醫院，兩處都需線上平台預約，市府宣布今天下午2點起開放預約，提供莫德納、BNT疫苗共1萬1200劑；當天搭疫苗接種特約計程車，單趟補助80元。

衛生局指出，假設1萬1200名額迅速預約額滿，會再向中央爭取配發疫苗後，繼續開放預約系統；至於疫情指揮中心宣布15日起重啟1922網站，已向大型接種站預約者，不必去操作1922網站。若想接種AZ或高端疫苗，可洽嘉市58間合約醫療院所。

衛生局表示，65歲以上、且至少去年10月30日當天含之前打完第2劑，間隔已滿12周，可參與大型接種站，港坪體育館上午8點到下午5點，22日打莫德納、23日打BNT。預約網址http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_gp.php

北興國中早上8點半到下午4點半，22日打BNT、23日打莫德納。預約網址https://flw.stm.org.tw/regtest/VaccReg/Index?ckcode=PEO9999

市府安排大型接種站的特約計程車，市民搭乘每趟補貼80元，低收及中低收入戶，或經濟確實困難，可免收費，19日至23日預約，預約電話（05）2276617、（05）2161887、（05）2161878；身障者可申請免費搭復康巴士，預約電話（05）2771030、0972161873。

另外，嘉市東區、西區衛生所，15日、16日開放18歲以上打第3劑，15日西區衛生所打莫德納，上午8點半到11點半、下午1點半到4點半；16日東區衛生所打BNT，也是上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，隨到隨打，現場上午8點及下午1點發號碼牌，每天上午100名額、下午100名。

嘉義市政府催打第3劑，本月22日、23日，再度開設65歲以上長輩大型接種站。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府催打第3劑，本月22日、23日，再度開設65歲以上長輩大型接種站。圖／嘉義市政府提供
嘉義市本月22日、23日於港坪體育館、北興國中開大型接種站，替65歲打第3劑，圖為先前港坪體育館接種站情形。本報資料照片
嘉義市本月22日、23日於港坪體育館、北興國中開大型接種站，替65歲打第3劑，圖為先前港坪體育館接種站情形。本報資料照片

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