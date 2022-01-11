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嘉義太和樟樹湖河津櫻盛開 1月中最佳觀賞時機

中央社 / 嘉義縣11日電

媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖河津櫻，近日盛開，1月中旬是最佳觀賞時機，文化觀光局長許有仁說，樟樹湖臨近景點多，是適合旅遊的好地方。

攝影師蘇家弘9日到太和村樟樹湖拍攝河津櫻特寫鏡頭，櫻花已盛開。蘇家弘告訴中央社記者，這株名為「櫻穀王」的河津櫻，媲美阿里山國家森林遊樂區「櫻王」，已種植14年了，在茶農王富宸細心照顧，每年都綻放美麗花朵，今年花開美景可持續到1月底，1月中旬是最佳觀賞時機。

許有仁接受中央社記者訪問表示，每年櫻花季節，太和樟樹湖河津櫻都會先盛開，這裡與奮起湖、瑞里、來吉、寒溪泥都相通，屬縣府推廣的「166觀光軸線」範圍內。

許有仁說，「櫻穀王」河津櫻位在169縣道10公里路旁，離奮起湖僅10分鐘車程，臨近有圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、青年嶺步道、瑞里綠色隧道等景點，是適合旅遊的好地方。

河津櫻 櫻花季 阿里山

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