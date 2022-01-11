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泛綠點名下架雲林張家 張麗善回嗆：雲林還有個蘇家

中央社 / 雲林縣11日電

台中市第2選區立委補選落幕，台灣基進和民進黨立委蘇治芬點名要下架雲林張家，對此雲林縣長張麗善今天回應，先專心做好縣政，但也請大家別忘了「雲林除了張家，還有一個蘇家」。

中二選區立委補選落幕，民進黨籍立委候選人林靜儀以「空降」之姿擊敗台中顏家的顏寬恒，台灣基進新聞部副主任陳子瑜率先喊出中二補選「只是逗點」，劍指雲林張家，蘇治芬昨天也在臉書（Facebook）上貼文「下架張家讓雲林更好」。

張麗善今天出席2022幸福迎新春．慢遊雲林GO促咪記者會，並接受媒體聯訪。

張麗善表示，她現在專心縣政，創造縣民福祉，也急著將前縣長未做的事趕快做好，這才是真正對雲林縣民最大的幫助，她會很努力兌現對縣民的承諾。

媒體追問，中二補選後地方派系和選民結構正在改變，未來她在競選連任有什麼樣的選戰策略，張麗善回嗆，不要忘了雲林還有個蘇家，這個蘇家的從政時間沒有比張家短，也扮演了相當多的角色。

蘇治芬臉書貼文寫道，關於雲林張家的政治結構，她相信所有雲林鄉親感受都很深刻，不管是蒜頭的價格，還是林內焚化爐的弊案，「青埔宮」都在幕後有很大的影響力，更別提張麗善胞兄、胞弟也有占用國土地等爭議案。

蘇治芬提到，近年來很高興看到有新一代的年輕議員與公民團體，像前立委陳柏惟一樣，積極關心雲林的政治，希望更民主、更自由。她很樂意和他們分享自己的經驗，一起讓雲林更好；這是不分世代雲林人共同的目標，也是唯一的目標。

雲林 張麗善 蘇治芬

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