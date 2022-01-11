台南官田慈聖宮連14年寒冬送暖 弱勢戶及學生都受惠

台南官田區慈聖宮連續14年舉辦「寒冬送暖」活動，共募到20多萬元發放紅包與生活物資給官田里內55戶弱勢家庭，更捐款幫助官田國小課後輔導與陽明工商籃球隊訓練基金，14年來累計發放逾300萬元。

慈聖宮可追溯到鄭成功參運東永 主委陳俊銘是執業中醫師，擔任主委以來，已連續14年都舉辦歲末寒冬送暖活動，共捐出4萬元紅包給官田國小，由校長王全興代表接受，這筆捐款將作為學校舉辦課後輔導的費用；另外捐出2萬元給陽明工商籃球隊的訓練基金。甲組在台南市第一名，參加全國賽成績成好，推甄也進入很好的大學就讀。

廟方也準備了白米、關廟麵、米粉、沙拉油、洗髮精、泡麵、衛生紙、冬粉等日常生活物資共1800元右，外加一千元的紅包，將送給里內的中低收入戶、獨居老人和弱勢單親家庭等共57戶，紅包加物資約21萬多元。

陳俊銘指出，每到歲末寒冬，家家戶戶都在準備迎接農曆新年，弱勢家庭卻因生活困苦，無法歡喜迎新，慈聖宮秉持神農大帝濟世助人的精神，幫助弱勢，栽培下一代，讓他們過好年。

慈聖宮往年農歷過年都會舉辦新春祈福活動，因疫情去年停辦，今年接近年關疫情又起，陳俊銘提醒大家戴口罩、勤洗手，台灣疫苗普及率夠，這波疫情應能夠守住，歡迎大家到慈聖宮走春，但要遵守中央疫情指揮中心的防疫規定。