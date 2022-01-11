台南產官學攜手愛心送餐 溫暖鯤鯓社區弱勢戶及獨老

台南市社會局、南區公所與富邦人壽、南台科大產官學合作，邀請鯤鯓里長也擔任南市廚師職業工會理事的陳金江，今天準備260份便當，提供給鄰近13個關懷據點，發送給里內需要關懷的弱勢戶或獨居老人。

南區區長蕭琇華表示，為關懷弱勢及獨居老人，由長期關注高齡社會議題的富邦人壽贊助，透過南台科技大學高齡福祉服務系暨USR計畫主持人陳美珠，與社會局及南區區公所產官學攜手合作。

社會局長陳榮枝今天帶領照管中心主任黃靖雅、南台科大USR青銀共創團隊、富邦人壽南鯨通訊處同仁、南區13個關懷據點里長、理事長、社區幹部在歲末寒冬送餐。

南台科大青銀共創USR團隊長期深耕在地，關注失智、高齡社會議題，去年底於南區鯤鯓社區成立「蚵在心底的鯤鯓」工作站，除了可更貼近與實質促進社區高齡長輩福祉樂活外，也可協助社區促進在地學習、就業服務新模式，達到社區永續發展的目標。

南台科大繼「蚵在心底的鯤鯓」工作站成立後將持續推動「社區廚房」，作為鄰近社區長輩「食在健康」的基地，並藉由這次的送餐活動作為未來供餐計畫的啟動儀式。

校長盧燈茂表示，南台科技大學青銀共創USR計畫團隊長期致力於高齡友善社區之推動，對於社區長輩照顧與關懷不餘遺力，此次活動正是富邦人壽有感於青銀共創USR計畫團隊長年對長者之用心與付出，持續加碼贊助25萬元，藉由公私協力，執行「暖冬送餐，幸福延續」活動。

蕭琇華感謝南台科大青銀共創USR團隊投入實際的關懷行動，期望未來能夠深入持續服務需要幫助的弱勢及高齡族群，帶動提升產官學合作的效能。