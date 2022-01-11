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年前找工作！雲嘉南分署連辦47場徵才 逾7500工作機會
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署農曆年前將辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，有資訊軟體、光電、半導體、餐飲及批發零售業等各式求才類型，歡迎有轉職或尋職需求之民眾好好把握機會，覓得好工作過好年。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應年節將近產業人力需求高，分署積極辦理47場徵才活動，特開發台南紡織、大亞電纜、GPS大廠Garmin、群創光電、茂迪光電、家樂福及雅樂軒酒店等知名企業，邀集128家企業徵才，提供逾7500個工作機會，其中薪資3萬元以上更超過5000個職缺。
為鼓勵民眾踴躍求職，嘉義就業中心徵才現場提供寫春聯、福氣擴香石手作課程、打卡拍照兌換小禮物及抽獎活動等；台南就業中心規劃職涯探索及履歷健檢等活動；劉邦棟鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會。
雲嘉南分署提醒配合中央防疫政策，參加徵才活動的民眾，將量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場並佩戴好口罩守護你我健康，相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站查詢。
雲嘉南分署也開辦自辦職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，課程包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，受理報名至2月14日止，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網
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