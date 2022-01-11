黃偉哲表示有區長心肌梗塞住加護病房 提醒注意身體

台南市長黃偉哲今天出席新化風雨球場啟用典禮時，表示有區長日前心肌梗塞還進在加護病房，黃偉哲去年11月14日跑行程時，因胸悶到醫院掛急診，經主治醫師建議住院檢查，請假2天後，檢查後沒有特別疾病，仍繼續努力拚市政，又傳出區長心肌梗塞今天有感而發提醒大家把身體照顧好。

黃偉哲提到的是台南市西港區長林耿漢，他8日上午要跑行程前，因胸口悶痛，感覺不舒服，被家人緊急送到永康奇美醫院檢查，目前人在加護病房，黃偉哲說，區長比他年輕身材也不胖，人意識是清楚的，但在加護病房就表示有點嚴重，目前因疫情無法探視，已請區長好好靜養休息。

據了解，林耿漢8日上午身體不適到醫院檢查等病床時，還打電話回公所交代公務，公所同仁說，區長很認真事必恭親，因為不能探病，希望他好好靜養早日恢復健康。

中西醫師陳俊銘提醒，今天有寒流會造成血管收縮，一定要注意保暖，早上起床從棉被出來要先加衣服，喝溫開水，騎機車加圍巾，不要吃冰涼，注意血壓、血糖的變化，睡飽、規律運動，心肺功能的訓練很重要；至於心肌梗塞的症狀主要是胸悶，像石頭壓住，從左肩或下巴脖子往下有麻的感覺，持續約2、30秒就要趕快到醫院檢查，千萬不能拖延。