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嘉市城隍廟好福氣錢母 初三及初四開放排隊送3千個

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市城隍廟推暫定大年初三、初四上午9點起，各發送1500個，「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟推暫定大年初三、初四上午9點起，各發送1500個，「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影

嘉義城隍廟農曆初三、初四發送錢母，今年迎接虎年，推出「好福氣」錢母吊飾，外型用太極兩儀曲線做主軸、正面圖像結合福虎送財意象；不過去年因疫情取消讓民眾排隊領取，廟方指出，今年暫定大年初三、初四上午9點起，各發送1500個，要戴口罩、社交距離，隨時視防疫規定調整。

城隍廟表示，錢母吊飾免費發送，相當受歡迎，以往前一晚就會有人排隊，去年因應疫情，怕群聚，只好取消排隊，改初一及初二送給來點燈的信眾；今年目前中央疫情指揮中心未明令不得辦，維持初三及初四，各贈送1500個結緣，或來點財神燈也會送。

廟方今發表今年「好福氣」錢母吊飾樣式，外型延續太極兩儀曲線做為設計主軸，正面圖像結合福虎送財的意象，象徵「富貴福氣攏總來」。

城隍廟還將好福氣錢母做放大版，以檜木為材質，限量50組、每個1600元，市議員戴寧現場喊買兩個，引起一小波搶買潮，當場就賣出14組。

城隍廟董事長賴永川說，今年依慣例初二、初三不關廟門，領到錢母的信眾要到五路財神殿過香爐，祈福許願，隨身攜帶庇佑人氣旺、事業旺、財運旺，好運一整年。

此外，嘉市城隍廟加碼於2月15日元宵節當天，贈送給入住嘉義智選酒店的旅客，好福氣錢母200個。

市議員戴寧當場掏錢買2個大型特別版「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影
市議員戴寧當場掏錢買2個大型特別版「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟推大型特別版「好福氣」錢母吊飾備受歡迎，嘉義市旅館同業公會理事長李素珍（左）等人也購買。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟推大型特別版「好福氣」錢母吊飾備受歡迎，嘉義市旅館同業公會理事長李素珍（左）等人也購買。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟總幹事葛永樂發表今年「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟總幹事葛永樂發表今年「好福氣」錢母吊飾。記者林伯驊／攝影

城隍廟 疫情 嘉義

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