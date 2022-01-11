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積欠97筆交通罰鍰遭查封土地 台南男繳半數再分期

中央社 / 台南11日電

台南張姓男子101年起9年間拒繳97筆交通罰鍰及費用共逾新台幣30萬元欠款，經行政執行署台南分署查封他的2筆土地後，張男昨天才先繳15萬元，未來再以每個月5000元繳還。

行政執行署台南分署執行官今天告訴中央社記者，台南市北區39歲張男於民國105年至108年間因超速、無照駕駛、闖紅燈等交通違規事件，遭裁處59筆罰鍰共23萬3400元。

另外，張男還欠繳101年、102年、103年、109年的燃料費，以及102年、103年、105年、107年、109年的公路法罰鍰及強制汽車責任保險罰鍰、交通罰鍰等。

台南分署統計，張男9年間拒繳交通罰鍰及費用共97筆30萬3568元。台南分署109年11月間接獲移送案件後，雖曾核發執行命令扣押張男存款，但未扣得存款，台南分署再查封張男名下2筆永康區持分土地。

張男得知後，昨天先繳15萬元，未來再以每個月5000元分期繳還。台南分署呼籲，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，民眾若拒繳，台南分署將強力執行。

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